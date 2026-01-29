Sanremo, Carlo Conti gioca la carta Achille Lauro: cosa farà al Festival

Foto: Ansa

Tra una settimana atipica a causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e la controprogrammazione di Mediaset sempre pronta a scoccare la freccia, ora sul Festival di Sanremo incombe un'altra piaga: i playoff di Champions. Sebbene tifoso viola doc, c'è da scommettere che mercoledì sera davanti alla tv Carlo Conti abbia fatto un gran tifo per le italiane impegnate in Champions, compresa la Juventus, storica rivale della sua Fiorentina. Sfortunatamente per il direttore artistico e conduttore del Festival, tre delle quattro italiane impegnate nella più importante competizione europea per club (Inter, Atalanta e la stessa Juve, il Napoli è stato eliminato) dovranno giocarsi le loro carte nel doppio confronto dei playoff. Cosa c'entra con Sanremo? Perché il 24 e il 25 febbraio sarà la data delle gare di ritorno, proprio il martedì e il mercoledì di inizio del Festival. E difficilmente tutte e tre le italiane verranno inserite nella stessa data, motivo per cui tra gli uffici di viale Mazzini già si fanno i calcoli su quanto in termini di ascolti potrebbe costare la sovrapposizione con le partite che, come si sa, su Tv8 in chiaro rosicchiano sempre tra il 7 e il 9% di share, per non parlare degli spettatori che preferiranno la partita sulla piattaforma.

Già l'anno scorso in Rai erano molto preoccupati per la coppa Italia, figurarsi la Champions quest'anno. Se a ciò si aggiunge il paventato rischio di una programmazione 'hard' lato Mediaset (al momento sicura solo la Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, lo scorso anno invitato proprio da Conti sul palco dell'Ariston), quest'anno eguagliare la media del 66% di share sarà impresa ancor più ardua. Insomma, già Sanremo ha dovuto spostare le sue date per non sovrapporsi con Milano-Cortina, ora anche la Champions League a guastare i progetti di Conti, che senz'altro con lo sport un certo credito inizia a vantarlo. Possibile che sul palco dell'Ariston la 'pax' possa consumarsi con i medagliati azzurri delle Olimpiadi italiane che si saranno concluse da pochi giorni.

Al vaglio di Conti, apprende LaPresse, anche una rappresentanza del calcio femminile, a partire dalla capitana della 'sua' Fiorentina Women e centrocampista della nazionale italiana Alice Tortelli. Continuano anche i sondaggi sui super ospiti della cinque giorni di kermesse. Intanto però il direttore artistico ha annunciato il nome del co-coconduttore che insieme a Laura Pausini lo affiancherà nella seconda serata del Festival, proprio quella di mercoledì in concomitanza con la Champions League: si tratta di Achille Lauro.

"E' un artista straordinario, l'anno scorso è stato grande protagonista al Festival. E' giovane, e forse anche un po' incosciente... - ha annunciato Conti in diretta al Tg1 delle 20 'giocando' sul titolo della canzone 'Incoscienti giovani' portata dal cantante nella scorsa edizione di Sanremo - Ha detto sì rubando il tempo a questo grande tour che sta preparando, lo ringrazio perché comunque ha trovato il tempo di tornare in qualche modo al Festival". "Comanda Carlo, io sono solamente un umile conduttore in questo caso. Sono lusingato - le prime parole di Lauro in collegamento con il Tg1 - E' sempre una grande emozione, e poi con Carlo dopo lo splendido Sanremo dell'anno scorso non potevo chiedere di meglio. Come mi sto preparando per questo ruolo? Sono molto tranquillo, le ultime esperienze televisive sono andate molto bene, sono molto contento. Carlo è il maestro, io sarò sicuramente un passo indietro".

Tornando ai super ospiti starebbero salendo le quote di Eros Ramazzotti. Le voci su un ritorno del cantautore romano sul palco dell'Ariston si rincorrono da tempo, vista la ricorrenza (quest'anno) dei 40 anni di 'Adesso tu', con cui trionfò proprio al Festival nel 1986. Non c'è ancora nulla di definito ma, a quanto risulta, si starebbe lavorando per arrivare a dama. A meno di un mese dall'inizio della kermesse il quadro di ospiti, co-conduttori e duetti non è ancora chiuso. Ma con Lauro si impreziosisce ulteriormente dopo gli annunci di Max Pezzali - che sarà protagonista del 'palco sul mare' - e Laura Pausini come co-conduttrice fissa delle cinque serate.