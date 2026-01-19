Ascolti tv, Il Milionario di Gerry Scotti schiaccia Prima di noi. Bene l'omaggio di Fazio a Ornella Vanoni

Marco Zonetti 19 gennaio 2026 a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la serie Prima di noi con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Andrea Arcangeli conquistare una media di 1.921.000 spettatori pari all'11.2% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 2.241.000 spettatori con uno share del 16.6%, vincendo la serata. Su Rai3, dopo Report Lab (1.118.000 – 5.6%) e la presentazione (1.302.000 – 6.4%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.548.000 spettatori pari all'8.2% (Report Plus: 1.108.000 - 7.2%).

Su Rai2 il film Il mio regno per una farfalla di e con Sergio Assisi segna 608.000 spettatori (3.1%). Su Italia1, Le Iene raggiungono 1.171.000 spettatori con il 9.0%. Su Rete4, Fuori dal coro con Mario Giordano segna 638.000 spettatori pari al 4.8%. Su La7 il film The Peacemaker con George Clooney e Nicole Kidman raccoglie 344.000 spettatori pari all'1.9%. Su Tv8 il film Nonno questa volta è guerra! con Robert De Niro e Uma Thurman calamita 297.000 spettatori con l'1.6%. Sul Nove, Che tempo che fa - Ornella senza fine con Fabio Fazio totalizza 1.702.000 spettatori con il 10.5%, terzo programma più visto in prima serata.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino diverte 4.468.000 spettatori pari al 22.1% (presentazione: 3.788.000 - 19.2%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui prevale con 4.876.000 spettatori pari al 24.1% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.973.000 - 20.0%). Sul Nove, Che tempo che fa - Notizie con Fabio Fazio registra il 5.7% pari a 1.130.000 teste.

Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista il 4.3% pari a 845.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.4% pari a 696.000 nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna invece una media di 885.000 spettatori (4.4%).