Cinema, “Buen Camino” da record: in 24 giorni è il film con il maggiore incasso di sempre in Italia

Foto: Ansa

Andrea Regina 18 gennaio 2026 a

'Buen Camino', la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 68.823.069 euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. Un risultato straordinario che testimonia, ancora una volta, il fortissimo legame tra il pubblico e la comicità di Checco Zalone, capace di parlare a spettatori di ogni età, e la solidità artistica della regia di Gennaro Nunziante.

Un successo che rappresenta un motivo di grande orgoglio per l'intero comparto del cinema italiano. Oltre ai numeri record, 'Buen Camino' si è affermato come un fenomeno culturale. Il film ha saputo intercettare il sentire contemporaneo, affrontando temi di grande attualità con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando il dibattito pubblico e generando un ampio coinvolgimento mediatico e sociale.

Il successo di 'Buen Camino' conferma il ruolo centrale della commedia italiana nel panorama cinematografico nazionale e dimostra come il cinema possa ancora essere un potente strumento di aggregazione, riflessione e intrattenimento di qualità. Il film ha costruito i suoi primati giorno dopo giorno, fin dal debutto nelle sale, con un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale.