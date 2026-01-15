Ascolti tv: Sabrina Ferilli sbanca l'Auditel, bene Federica Sciarelli con Chi l'ha visto?

Marco Zonetti 15 gennaio 2026 a

a

a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Zamora con Neri Marcorè interessare 2.215.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 la serie A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna con Sabrina Ferilli ha invece dominato la prima serata con una media di 3.921.000 spettatori pari al 25.6%. Su Rai2 2 Hearts – Intreccio di destini segna 457.000 teste pari al 2.5%, mentre su Italia1 Homefront ne raduna 900.000 pari al 4.9%. Su Tv8 Godzilla diverte 162.000 spettatori (1.0%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 363.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli segna 1.427.000 spettatori (8.7%); su Rete4 Realpolitik condotto da Tommaso Labate totalizza 474.000 individui all'ascolto (3.5%); su La7 Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo - con una puntata dedicata al disastro del Vajont - ha raggiunto 1.362.000 spettatori e il 7.7% di share.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista 4.798.000 spettatori (22.9%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.124.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui raccoglie 5.579.000 spettatori pari al 26.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.558.000 irriducibili (7.4%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus instrattiene 541.000 individui all'ascolto con il 2.6% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ha segnato una media di 4.075.000 spettatori (20.7%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è visto da 506.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.151.000 spettatori (5.8%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio sigla 987.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 846.000 pari al 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber segna 1.666.000 spettatori (8.0%).