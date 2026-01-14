Ascolti tv, Zvanì vince la serata. Boom Roma-Torino, bene Agorà

Foto: Ansa

Marco Zonetti 14 gennaio 2026 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli segnare una media di 2.304.000 spettatori pari al 14.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah ha invece totalizzato 1.923.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Il Collegio ha ottenuto una media di 535.000 individui all'ascolto pari al 3.1%.

Su Italia1 la Coppa Italia - con la sconfitta per 3 a 2 della Roma contro il Torino - ha radunato una media di 2.186.000 appassionati con l’11.0%. Su Rai3 Tremila anni di attesa ha calamitato 657.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 il film Una principessa a Natale ha divertito 605.000 spettatori (3.3%), mentre sul Nove Costa Concordia – Cronaca di un Disastro ha registrato una media di 456.000 teste con il 2.8%.

Per l'approfondimento: su Rete4 È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha totalizzato 765.000 spettatori (6.1%), mentre su La7 DiMartedì con Giovanni Floris ha prevalso con 1.500.000 individui all'ascolto pari al 9.4%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino ha divertito una media di 5.269.000 spettatori (24.1%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.402.000 – 20.9%), Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna hanno invece intrattenuto 5.456.000 affezionati pari al 25.1%; su Rai3 Un Posto al Sole ha portato a casa una media di 1.399.000 irriducibili (6.4%), mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si è fermato a 489.000 spettatori con il 2.2%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ha conquistato una media di 4.342.000 spettatori (21%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha calamitato una media di 483.000 teste con il 2.2%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano ha registrato una media di 1.111.000 spettatori pari al 5.3%; su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha radunato 1.065.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 906.000 pari al 4.1% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha totalizzato una media di 1.816.000 spettatori (8.3%). Da segnalare, in fascia mattutina, il buon risultato di Agorà. Il programma condotto da Roberto Inciocchi su Rai3 ha informato il 5.5% della platea pari a una media di 273.000 spettatori nella prima parte e il 5.4% pari a 258.000 nella seconda.