C'è posta per te con ospite Can Yaman sbanca l'Auditel

Marco Zonetti 11 gennaio 2026 a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.042.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale5 la nuova stagione di C'è Posta per Te condotto da Maria De Filippi, ospiti Raoul Bova e Can Yaman, ha invece stravinto con una media di 4.422.000 spettatori e uno share del 28.6%. Su Rai2 F.B.I. ha coinvolto 693.000 spettatori pari al 3.7% e F.B.I. International 631.000 pari al 3.7%.

Su Italia1 Shrek e vissero felici e contenti diverte 999.000 individui all'ascolto (5.5%), mentre su Rai3, dopo la presentazione (503.000 – 2.6%), La Città Ideale con Massimiliano Ossini sigla 589.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete4 il film Chi trova un amico trova un tesoro con Bud Spencer e Terence Hill totalizza 627.000 spettatori (3.7%). Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini conquista 1.338.000 spettatori e il 7.1% nella prima parte e 706.000 spettatori con il 4.5% nella seconda chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 la partita amichevole di Tennis – Sinner-Alcaraz calamita 119.000 spettatori (0.8%). Sul Nove Lezioni Private condotto da Luca Sommi ottiene 290.000 spettatori con l’1.6%.

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino segna una media di 4.453.000 spettatori (23.3%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.995.000 – 21.5%), Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna raggiungono 4.908.000 spettatori e il 25.7%. Su Rai3 Caro Marziano con Pif è visto da 599.000 spettatori con il 3.1% nella prima parte e 354.000 spettatori con l’1.9% nella seconda.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi è stato seguito da 513.000 spettatori (2.7%), mentre su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra segna 833.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 690.000 spettatori (3.6%) nella seconda.