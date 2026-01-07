Papa Leone XIV ha incontrato gli artisti di “Evolution – Il Circo del Futuro” «Voi date felicità in tutto il mondo»

Redazione 07 gennaio 2026 a

Nella mattinata di oggi, nel corso della prima udienza generale del 2026, Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto e salutato con grande affetto gli artisti del Cirque Zoppis, ringraziandoli per il loro impegno nel portare gioia e speranza attraverso lo spettacolo. Il Santo Padre si è intrattenuto con la compagnia internazionale di 40 artisti protagonisti di “Evolution – Il Circo del Futuro”, in scena in questi giorni a Roma Eur, area Ex Velodromo, rivolgendosi a loro con parole di profonda stima:

«Voi date felicità in tutto il mondo».

Durante l’incontro, Papa Leone XIV ha esortato gli artisti a continuare nel loro cammino artistico, sottolineando l’importanza della bellezza, del sorriso e della condivisione in un momento storico segnato da difficoltà e incertezze. Un messaggio che ha profondamente emozionato la compagnia, composta da performer provenienti da diversi Paesi, uniti dalla passione per l’arte circense e dall’obiettivo comune di trasmettere emozioni autentiche al pubblico di tutte le età. Per il Cirque Zoppis, da sempre impegnato in una visione del circo come linguaggio universale di gioia, inclusione e meraviglia, l’incontro con il Santo Padre rappresenta un riconoscimento di altissimo valore umano e simbolico.

“Evolution – Il Circo del Futuro”, spettacolo che fonde acrobazia, tecnologia e narrazione visiva, continua così il suo percorso romano portando sotto il tendone un messaggio di speranza, energia e positività. Un momento di grande intensità e significato che rimarrà impresso nel cuore degli artisti e di tutta la produzione, rafforzando la missione del Cirque Zoppis: donare felicità, oggi più che mai, in ogni parte del mondo.