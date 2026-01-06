Ascolti tv, Rai1 domina con Salemme, boom Italia 1 con Mamma, ho riperso l'aereo (e cameo di Trump)

Marco Zonetti 06 gennaio 2026 a





Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prima serata su Rai1 la commedia Ogni Promessa è Debito con Vincenzo Salemme prevalere con 2.850.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 la soap turca Io Sono Farah segna invece 1.796.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Italia1 il film Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York con Macaulay Caulkin (e un cameo di Donald Trump nella parte di se stesso) intrattiene una media di 2.060.000 spettatori con l’11.6%, secondo programma più visto in prime time per valori assoluti.

Su Rai2 Il Collegio diverte 555.000 spettatori pari al 3.3%, mentre Su Rai3 il film di animazione di Hayao Miyazaki Il ragazzo e l’airone sigla una media di 563.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro conquista 1.078.000 spettatori (7.9%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica totalizza 766.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 il film I tre moschettieri – Milady, con Vincent Cassel ed Eva Green, conquista 402.000 spettatori (2.3%), sul Nove Cash or Trash – Il Natale dei Tesori con Paolo Conticini 435.000 con il 2.5%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge 5.189.000 spettatori (25.4%), mentre su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.294.000 – 21.4%) conquistano con La Ruota della Fortuna 5.207.000 spettatori pari al 25.5%. Su Rai3 Un Posto al Sole totalizza 1.444.000 spettatori (7.1%), e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus diverte 491.000 spettatori con il 2.4%.