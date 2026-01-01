Ascolti tv, Liorni contro Panicucci: chi ha vinto la sfida del Capodanno. Mattarella sfiora il 66% di share

Foto: Rai

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, in prime time su Rai1, L'anno che verrà 2026 condotto da Marco Liorni conquistare una media di 5.204.000 spettatori pari al 35.5% di share, dominando la serata. Su Canale5 Capodanno in musica 2026 condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi ha invece divertito 3.601.000 spettatori con il 28.2% di share, che però batte il record di sempre. Su Rai2 Lilli e il vagabondo ha calamitato una media di 913.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 E.T. l’extraterrestre ha divertito 447.000 spettatori con il 3.0%.

Su Rai3 The Palace ha totalizzato 480.000 spettatori (3.1%), su Rete4 Capodanno a New York 241.000 teste (1.6%), su La7 Febbre da Cavallo 381.000 pari al 2.5%. Su Tv8 Un Capodanno da Favola ha intrattenuto 296.000 spettatori (2.0%) e sul Nove Freddie Mercury – A Kind of Magic 264.000 individui all'ascolto con l’1.8%.

In Access Prime Time, su Rai1, il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha informato 4.961.000 spettatori (31.8%); su Rai2 265.000 spettatori (1.7%); su Rai3 761.000 (4.9%); su Canale5 3.243.000 (20.8%); su La7 1.021.000 spettatori (6.5%), per uno share complessivo del 65.7%.

Quindi, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.550.000 – 23.3%), La Ruota della Fortuna ha divertito 4.628.000 spettatori pari al 29.4%. Su Rete4 4 di Sera News ha siglato 501.000 spettatori e il 3.2% nella prima parte e 375.000 spettatori e il 2.4% nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 409.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa 407.000 spettatori con il 2.6%.