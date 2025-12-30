Il Tg1 sempre più leader dell'informazione: un 2025 da incorniciare

Luigi Frasca 30 dicembre 2025 a

Anche nel 2025 il Tg1 ha rafforzato la propria leadership negli ascolti, confermandosi come punto di riferimento per l’informazione degli italiani. Lo rende noto l'ufficio stampa Rai. "In particolare, l’ascolto medio dell’edizione delle 20.00 – fino al 27 dicembre – è stato di 4 milioni 186 mila spettatori, con uno share del 24.4% e un incremento dello 0.8% rispetto al 2024. In termini di share, il dato è superiore di oltre il 4% rispetto ai risultati del principale competitor. Ottimi ascolti anche per l’edizione delle 13.30 che nel 2025 ha registrato un ascolto medio del 25 per cento, con 3 milioni 93 mila spettatori e un incremento dello 0.8% rispetto al 2024".

Nel calo generale della platea televisiva dei tg, viene ricordato, il Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci è in controtendenza e registra ascolti in crescita in ogni mese del 2025 rispetto all'anno precedente. "Ascolti record, nel 2025, anche per i grandi eventi storici raccontati in diretta dal Tg1 come i funerali di Papa Francesco, seguiti da 4,6 milioni di spettatori, pari al 43,5% di share - prosegue la nota -. Anche nei social, il risultato del Tg1 è particolarmente rilevante, con 34,3 milioni di Action e +278% vs.2024, e secondo profilo, dopo il Festival di Sanremo, in termini di engagement".