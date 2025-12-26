Ascolti tv, Alberto Angela re dell'Auditel a Natale, Harry Potter vola sul podio

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 26 dicembre 2025

Gli ascolti della sera di Natale 2025 vedono in prime time su Rai1 Stanotte a Torino con Alberto Angela conquistare una media di 3.140.000 spettatori pari al 21.0% di share, vincendo nettamente la serata, mentre su Canale5 il Concerto di Natale con Federica Panicucci ha segnato una media di 1.841.000 teste pari al 14.5%. Su Rai2, il film Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt ha siglato una media di 878.000 individui all'ascolto pari al 5.6% di share; su Rai3 il film Soul ha invece ottenuto 601.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4 il film Natale a tutti i costi con Christian De Sica e Angela Finocchiaro ha divertito una media di 699.000 spettatori pari al 4.2%, e su Italia1 il film Harry Potter e la pietra filosofale ne ha intrattenuti 1.275.000 pari all'8.7%, terzo programma più visto in prima serata.



Su La7 il film di Mario Monicelli Parenti serpenti con Cinzia Leone, Monica Scattini, Marina Confalone, Paolo Panelli e Alessandro Haber ha raggiunto 524.000 testi pari al 3.2%; su Tv8 il film Jumanji con Robin Williams ha calamitato 298.000 persone all'ascolto pari all'1.8%; sul Nove La Corrida con Amadeus ha raccolto 655.000 appassionati pari al 4.9%.



In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino si aggiudica una media di 4.040.000 spettatori (22,8%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.320.000 – 19,6%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ne totalizza 4.326.000 pari al 24,2%. Su Rai3 Un Posto al Sole conquista 1.178.000 spettatori (6.7%), sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha fatto divertire 366.000 individui all'ascolto con il 2.1%.