Ballando con le stelle, colpo di scena finale: perché Andrea Delogu ha vinto sulla favorita Francesca Fialdini

Un finale al cardiopalma e una una vittoria che ribalta i pronostici. Sono Andrea Delogu e Nikita Perotti i vincitori dell'edizione 2025 di Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Secondi classificati di questa ventesima edizione, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, coppia favorita alla vigilia. In un video pubblicato sui social dopo la vittoria, Delogu e Perotti ringraziano il pubblico: "grazie per averci sostenuto dall'inizio fino alla fine, abbiamo vinto soprattutto grazie a voi. E' tutto merito vostro, e' incredibile quello che è successo, abbiamo vissuto un sogno".

La sfida finale ha visto la Delogu contrapposta a Francesca Fialdini, in coppia con il maestro Giovanni Pernice. Nonostante Fialdini fosse indicata come la grande favorita, il televoto ha premiato l'energia e il fascino della Delogu, e il legame che ha saputo creare con il giovane ballerino Nikita Perotti.

Sul terzo gradino del podio, a pari merito, Barbara d'Urso in coppia con Pasquale La Rocca e il tennista Fabio Fognini, insieme a Giada Lini, i personaggi che più hanno fatto discutere tra polemiche e battibecchi con la giuria. Per d'Urso e Fognini, tuttavia Ballando è stato un successo.