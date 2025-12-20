Grande successo per la III edizione del premio dedicato a Monica Vitti

Maridi Vicedomini 20 dicembre 2025 a

Grande successo per la terza edizione de “Il Vitti”, il Premio dedicato a Monica Vitti,

icona del cinema italiano, destinato ad insignire talenti dello spettacolo nei suoi vari

segmenti, dal cinema alla televisione al teatro. L’evento, ideato, prodotto ed

organizzato dalla Emy Show Group Italia nelle persone di Guido Faro (CEO) ed

Eleonora Canuti (General Manager) si è svolto qualche giorno fa presso il ROMA

CONVENTION CENTER “la Nuvola” con la conduzione di Claudio Guerrini e di

Angela Tuccia ed ha visto la consegna de I Vitti D’Oro-Gli Oscar delle Arti Sceniche

ad esponenti di spicco dello showbiz nazionale. A ricevere il prestigioso

riconoscimento, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, Enrico Montesano,

Paola Cortellesi, Chiara Francini, Loretta Goggi, Marisa Laurito, Maurizio

Casagrande, Iva Zanicchi, Ilenia Pastorelli, Paola Minaccioni, Noemi, Fabia Bettini,

Paolo Ruffini, Marco Giallini. Una serata ricca di emozioni, scandita dai ricordi e le

testimonianze di amici – colleghi di lavoro che hanno avuto il privilegio di

condividere con Monica un set o un palcoscenico nella loro lunga carriera come

Montesano suo partner .in “Camera d’albergo” che ha raccontato aneddoti

esilaranti vissuti durante quella esperienza e la Goggi con la sua straordinaria

imitazione della “Divina” Vitti del 1973, in occasione di una puntata di

Canzonissima, il celebre format televisivo condotto da Pippo Baudo. Molto

applaudito il mini show fuori programma di Iva Zanicchi, puntualmente autentica

nelle sue esternazioni di pensiero come anche particolarmente apprezzato,

l’omaggio di Fabio Fulco, che ha interpretato un testo toccante dedicato a l’’amore

tra Roberto Russo e Monica Vitti “immaginando cosa si sarebbero detti se si

fossero rivisti un ultima volta” tratto dalle opere del compositore Lunatico, come

anche degne di nota, la performance canora della cantautrice Maria Faiola che ha

intonato il brano di Gabriella Ferri “Nina si voi dormite” e l’esibizione del tenore

Andrea Ricci che ha sorpreso tutta la sala con la sua voce potente e intensa

omaggiando la Vitti con "Nessun Dorma” nella versione di Luciano Pavarotti. La

kermesse sarà trasmessa il 23 dicembre in seconda serata su RAI 1 con la regia di

Guido Faro.