Grande successo per la III edizione del premio dedicato a Monica Vitti

Grande successo per la terza edizione de “Il Vitti”, il Premio dedicato a Monica Vitti,
icona del cinema italiano, destinato ad insignire talenti dello spettacolo nei suoi vari
segmenti, dal cinema alla televisione al teatro. L’evento, ideato, prodotto ed
organizzato dalla Emy Show Group Italia nelle persone di Guido Faro (CEO) ed
Eleonora Canuti (General Manager) si è svolto qualche giorno fa presso il ROMA
CONVENTION CENTER “la Nuvola” con la conduzione di Claudio Guerrini e di
Angela Tuccia ed ha visto la consegna de I Vitti D’Oro-Gli Oscar delle Arti Sceniche
ad esponenti di spicco dello showbiz nazionale. A ricevere il prestigioso
riconoscimento, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, Enrico Montesano,
Paola Cortellesi, Chiara Francini, Loretta Goggi, Marisa Laurito, Maurizio
Casagrande, Iva Zanicchi, Ilenia Pastorelli, Paola Minaccioni, Noemi, Fabia Bettini,
Paolo Ruffini, Marco Giallini. Una serata ricca di emozioni, scandita dai ricordi e le
testimonianze di amici – colleghi di lavoro che hanno avuto il privilegio di
condividere con Monica un set o un palcoscenico nella loro lunga carriera come
Montesano suo partner .in “Camera d’albergo” che ha raccontato aneddoti
esilaranti vissuti durante quella esperienza e la Goggi con la sua straordinaria
imitazione della “Divina” Vitti del 1973, in occasione di una puntata di
Canzonissima, il celebre format televisivo condotto da Pippo Baudo. Molto
applaudito il mini show fuori programma di Iva Zanicchi, puntualmente autentica
nelle sue esternazioni di pensiero come anche particolarmente apprezzato,
l’omaggio di Fabio Fulco, che ha interpretato un testo toccante dedicato a l’’amore
tra Roberto Russo e Monica Vitti “immaginando cosa si sarebbero detti se si
fossero rivisti un ultima volta” tratto dalle opere del compositore Lunatico, come
anche degne di nota, la performance canora della cantautrice Maria Faiola che ha
intonato il brano di Gabriella Ferri “Nina si voi dormite” e l’esibizione del tenore
Andrea Ricci che ha sorpreso tutta la sala con la sua voce potente e intensa
omaggiando la Vitti con "Nessun Dorma” nella versione di Luciano Pavarotti. La
kermesse sarà trasmessa il 23 dicembre in seconda serata su RAI 1 con la regia di
Guido Faro.