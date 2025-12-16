Ascolti tv: il Sandokan di Can Yaman regna in prima serata, Giletti sul podio dei più visti

Marco Zonetti 16 dicembre 2025 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1, in prime time, la penultima puntata di Sandokan con Can Yaman conquistare 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 il Grande Fratello con Simona Ventura ha raccolto invece 1.777.000 spettatori con uno share del 15.4% (Night: 711.000 - 20.9%). Su Rai2 N.C.I.S. Sydney ha segnato 343.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 il film Ambulance ha tenuto con il fiato sospeso 770.000 spettatori pari al 5.0%. Su Tv8, dopo la presentazione (435.000 – 2.1%), GialappaShow – Best Of ha divertito 500.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Little Big Italy ha calamitato 394.000 spettatori con il 2.2%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (915.000 – 4.5%), Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti ha totalizzato 1.198.000 spettatori (8.1%), terzo programma più visto in prima serata; su Rete4, dopo la presentazione (487.000 – 2.3%), Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro ha segnato 546.000 spettatori (4.2%); su La7 La Torre di Babele ha ottenuto 758.000 spettatori pari al 4.2%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino ha segnato una media di 4.925.000 spettatori (23.4%); mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.168.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha prevalso con 5.175.000 spettatori pari al 24.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha siglato 1.396.000 spettatori (6.7%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha registrato 593.000 spettatori pari al 2.8%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ha segnato 3.937.000 spettatori (19.6%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si è fermato a 453.000 spettatori con il 2.1%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha registrato 970.000 spettatori (4.8%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha calamitato 841.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 733.000 spettatori e il 3.5% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha portato a casa 1.644.000 spettatori (7.8%).