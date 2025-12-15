Ascolti tv, il Milionario di Gerry Scotti batte l'anteprima Sanremo di Carlo Conti

Marco Zonetti 15 dicembre 2025 a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, dopo la presentazione (2.448.000 – 13.1%), Sarà Sanremo con Carlo Conti e Gianluca Gazzoli fermarsi a una media di 1.733.000 spettatori pari al 12.3% di share (Tutti a Sanremo: 671.000 - 9.2%). Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 2.189.000 spettatori con uno share del 19.7%, vincendo la serata. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney segna 693.000 spettatori (3.9%). Su Italia1, dopo la presentazione intitolata Warm Up (736.000 – 4%), Zelig On con Paolo Ruffini diverte 685.000 spettatori con il 5%.

Su Rai3, dopo Report Lab dalle 20:29 alle 20:58 (884.000 – 4.6%) e la presentazione (1.119.000 – 5.9%), Report con Sugfrido Ranucci conquista 1.523.000 spettatori pari al 9.1% (Report Plus: 1.030.000 - 7.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (475.000 – 2.5%), Fuori dal Coro con Mario Giordano segna 652.000 spettatori (5.4%). Su La7 il film Destini incrociati raccoglie 442.000 spettatori pari al 2.8%. Su Tv8 il film Un biglietto per Natale calamita 348.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.325.000 spettatori - 7.0%), Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio totalizza 1.597.000 spettatori con il 9.6% e 827.000 spettatori con l’8% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire di 40 minuti a 266.000 e il 5.7%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino diverte 4.381.000 spettatori (22.8%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui prevale con 4.868.000 spettatori pari al 25.5%. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra attira 813.000 spettatori pari al 4.3% nella prima parte e 599.000 spettatori pari al 3.1% nella seconda. Su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna 667.000 spettatori (3.4%).