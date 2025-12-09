Can Yaman nei panni di Sandokan stravince. Sempre bene Storie di Sera

Foto: Rai1

Marco Zonetti 09 dicembre 2025 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la fiction Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi totalizzare una media di 4.424.000 spettatori pari al 27.6% di share, vincendo la serata, ma in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, 1917 ha coinvolto 458.000 persone pari al 2.6% di share. Su Italia1 il film Fast X ha siglato 911.000 spettatori con il 5.8%. Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti segna 932.000 spettatori pari al 6.2% (presentazione: 805.000 - 4.0%), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica totalizza 557.000 spettatori (4.3%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias ha siglato 911.000 spettatori e il 5.0%. Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow ha segnato 676.000 spettatori pari al 4.2% (presentazione: 287.000 - 3.3%). Sul Nove Little Big Italy ha invece radunato una media di 187.000 spettatori con il 2.1%.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi raggiunge 4.569.000 spettatori (22,4%). Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno calamitato 3.906.000 spettatori (20,2%); su Rai2Tg2 Post si ferma al 2.3% pari a 466.000 spettatori; Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ottiene 1.061.000 spettatori (5,5%); su Rete4 4 di Sera News condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra raccoglie 792.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 590.000 spettatori con il 2.9% nella seconda; su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo calamita 1.602.000 spettatori (7.9%). In seconda serata, sempre bene Eleonora Daniele con Storie di Sera, che su Rai1 conquista il 18.0% pari a una media di 1.781.000 spettatori nella prima parte e il 9.9% pari a 589.000 nella seconda, dopo Il Tg1 della notte.