Ascolti tv, il Sandokan di Can Yaman parte col botto. Record per Storie di Sera

Marco Zonetti 02 dicembre 2025 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, il debutto della fiction Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi totalizza una media di 5.7551.000 spettatori pari al 33.3% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 il Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.852.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2, The Covenant ha coinvolto 641.000 persone pari al 3.6% di share. Su Italia1 il film Fast & Furious 9 - The Fast Saga ha siglato 817.000 spettatori con il 5.1%.

Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti segna 967.000 spettatori pari al 6.3% (presentazione: 818.000 - 3.9%), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica totalizza 562.000 spettatori (4.2%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias ha siglato 724.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow ha segnato 472.000 spettatori (4.2%). Sul Nove Little Big Italy ha invece radunato una media di 350.000 spettatori con l'1.9%.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi raggiunge 5.289.000 spettatori (24.5%). Su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna totalizzano invece una media di 5.674.000 spettatori pari al 26.4% (Gira la Ruota della Fortuna: 4.616.000 - 21.9%).

Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno calamitato 4.511.000 spettatori (21.8%); su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post si ferma al 2.0% pari a 427.000 spettatori; Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ottiene 1.071.000 spettatori (5.1%); su Rete4 4 di Sera condotto da Paolo Del Debbio raduna 1.001.000 spettatori con il 4.7% nella prima parte e 872.000 spettatori con il 4.0% nella seconda; su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo calamita 1.614.000 spettatori (7.4%). In seconda serata, su Rai1, record per Storie di Sera di Eleonora Daniele, che ha conquistato il 20.7% pari a 2.203.000 spettatori nella prima parte e il 12.4% pari a 799.000 nella seconda.