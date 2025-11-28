Musei in Musica. «Prospettive di suono» alla Casa dell'Architettura: tra spazio, armonia e ascolto condiviso

Redazione 28 novembre 2025 a

Un invito a riscoprire lo spazio attraverso la musica, lasciandosi guidare da melodie in trasformazione e dall’incontro tra architettura, movimento e condivisione sonora. È questo il senso di «Prospettive di suono», appuntamento proposto dalla Casa dell’Architettura, in collaborazione con Together, in programma per sabato 29 novembre presso il complesso monumentale dell’Acquario Romano, e che trasformerà la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia (piazza Manfredo Fanti, 47), in uno spazio di ascolto collettivo e partecipato. L’evento si svolgerà dalle 21.00 alle 01.30 (ultimo ingresso ore 01.00), nell’ambito della rassegna Musei in Musica, manifestazione promossa da Roma Capitale che ogni anno propone l’apertura straordinaria serale di musei e spazi culturali della città con un programma diffuso di concerti e performance dal vivo.

Durante «Prospettive di suono» il pubblico potrà assistere, a partire dalle 21.00, a quattro sessioni musicali, con la partecipazione di artisti provenienti dal panorama italiano e internazionale: Francesca Giannizzari, Montegro, Guidobaldi e California Disco Suicide. Gli artisti si esibiranno al centro dello spazio circondati dal pubblico, trasformando la sala in un ambiente immersivo in cui la musica diventa lo strumento percettivo per osservare l’architettura e viverla da una prospettiva nuova. L’evento proposto dalla Casa dell’Architettura si pone così come «un incontro tra spazio e armonia: un’esperienza d’ascolto che celebra l’intimità, l’architettura e la magia del suono condiviso». Performance dal vivo, creatività e luogo si intrecciano in un’esperienza partecipativa che valorizza la dimensione dell’ascolto e la relazione con l’ambiente circostante. Tra una sessione e l’altra verrà brevemente raccontata la storia dell’Acquario Romano.

L’appuntamento gratuito presso la Casa dell’Architettura, come anticipato, si svolge nell’ambito di Musei in Musica, la manifestazione in notturna organizzata da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa torna nell’edizione 2025 con l’apertura dei Musei Civici dalle 20.00 alle 2.00 (con biglietto d’ingresso simbolico di 1 euro – gratuito per i possessori della MIC Card) e un ricco calendario di concerti, eventi e spettacoli dal vivo. Un’occasione per vivere musei e luoghi culturali in modo diverso, animati da performance che si intrecciano con le collezioni e gli spazi espositivi della città.