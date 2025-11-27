Omaggio a Gabriella Ferri, in anteprima a Sabaudia il 29 novembre presso l'oasi di Kufra

Redazione 27 novembre 2025 a

a

a

Lo spettacolo “Dove sta Zazà” creato appositamente dal Maestro Alberto Laurenti che ne firma la regia artistica, debutterà in anteprima a Sabaudia la sera del 29 novembre presso l’Oasi di Kufra, per poi approdare nei teatri romani. Un omaggio inedito, alla presenza della sorella, del figlio e dei nipoti dell’artista romana, pensato e costruito per una delle cantanti più iconiche e affascinanti del panorama musicale che più di tutte ha racchiuso nelle sue interpretazioni i colori, le reminiscenze e le emozioni dei paesi mediterranei.

Otto artisti sul palcoscenico, le voci straordinarie di Nadia Natali e Sara Fois, i virtuosismi dei Rumba de Mar e del maestro Laurenti alla chitarra per raccontare non solo Gabriella Ferri ma anche le sue contaminazioni musicali con Luigi Tenco, Pierpaolo Pasolini, Ennio Morricone. Un viaggio senza confini, dal mondo latino a lei così caro, a Napoli, a quella televisione di cui è stata l’icona intramontabile, alla tradizione romana da lei reinterpretata con una modernità e una trasgressività culturale che aveva anticipato i tempi, rendendola interprete di una anarchia musicale che oltrepassava i confini geografici, un’artista unica, fuori dal tempo.

"Per me che sono stato per Gabriella amico, musicista, produttore, - afferma il Maestro Laurenti - è un'emozione poterle dedicare uno spettacolo pensato proprio come immagino sarebbe piaciuto a lei, inserendo anche le sue ultime canzoni che amava particolarmente". Una serata unica di cultura e musica, con ingresso gratuito per il pubblico.