Addio a Ornella Vanoni. Aveva 91 anni

Giulia Sorrentino 22 novembre 2025 a

a

a

Se ne va un pezzo della musica italiana, un’icona mai banale che ha rappresentato la nostra cultura in Italia e nel mondo. Se ne va Ornella Vanoni, che era molto più di tutto questo, una delle più grandi interpreti italiane. Si è spenta a Milano a 91 anni la cantante di «Senza fine» e «L'appuntamento», dopo un malore nella sua casa del capoluogo lombardo. Del resto, era stata lei a dire «non ho paura della morte. Capirò quando sarà il momento di andarmene, quando sarò inutile alla vita e la vita sarà inutile a me. Non voglio fare come mia zia, che ha vissuto fino a 107 anni: un tormento. Aveva la mente lucida e il corpo infermo. Non riusciva a morire ed era disperata. Guardava il soffitto e mormorava: “Signore, portami via”». Originale, nella voce, nei movimenti, ma soprattutto nella sincera irriverenza che non ha mai smesso di mostrare. Ma più di ogni altra cosa, la Vanoni ha saputo incarnare il passare del tempo senza perdere la sua originalità. Ha lavorato con Gino Paoli, con Enzo Jannacci, con Tenco, con i brasiliani Toquinho e Vinícius de Moraes in quel 1976 che portò alla luce un album ancora oggi considerato un ponte tra il Brasile e Milano. Con quella voce che non imitava nessuno e quell’ironia che la rendeva immediatamente riconoscibile. Ogni decennio le appartiene almeno un po’: gli anni Sessanta con Sanremo, gli anni Settanta con la sperimentazione, gli Ottanta con una nuova maturità che non le ha mai impedito di restare contemporanea. Ha inciso più di cento tra album e raccolte, ha venduto milioni di copie, ha portato sul palco un’idea di donna libera, elegante, intelligente, capace di usare la fragilità come una forza e la discrezione come un’arma artistica. Celebrarla oggi significa riconoscere quella che è stata: una delle interpreti più colte, audaci e longeve della nostra musica, una donna che non ha mai ceduto alla tentazione di compiacere, che ha cercato per tutta la vita la sfumatura giusta, la parola giusta, il ritmo giusto.