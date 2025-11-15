Pisani accusa Arnera di non aver lottato. La replica: "Non spettacolarizzo il mio dolore"

Foto: Adnkronos

Alice Antico 15 novembre 2025

La fine della relazione tra gli attori e comici Andrea Pisani e Beatrice Arnera, resa pubblica sui social e seguita dalle foto di lei con Raoul Bova, è stata raccontata per la prima volta da Pisani a "Passa dal BSMT", il podcast di Gianluca Gazzoli. L'attore ha ripercorso la crisi, spiegando che l'esigenza di comunicarla era arrivata dall'ex compagna, sebbene lui non l'avrebbe fatto. "A un certo punto della nostra storia, la relazione ha smesso di andare bene. Noi sentivamo che le cose non andavano bene", ha confessato Pisani. La notizia delle foto con Bova lo ha travolto: "È stata difficile, mi casca il mondo sulla testa". Pisani ha ammesso di non essersi accorto dell'avvicinamento e di aver cercato di lottare per la loro bambina, Matilde: "Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Io avrei lottato un po’ di più".

L'attore ha giustificato il dissing rivolto all'ex in un'anticipazione di "LoL 6" come un modo per reagire: "Era il mio modo di esorcizzare quanto stavo soffrendo". Ha aggiunto poi: "Ne avevo bisogno anche se non ne vado fiero ma mi è servito per esorcizzare un momento di rabbia". Il dolore maggiore riguarda la distanza dalla figlia: "La bambina è a Roma, mi vien già l’occhio. Sono goffo… non sai cosa è giusto, non sono lucido", ha detto commosso. A meno di 24 ore dall'intervista, Beatrice Arnera ha replicato sui suoi canali social, confermando la sua scelta di riserbo: "Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare, non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore". L'attrice ha concluso sottolineando che la sua riservatezza è per tutelare tutti: "Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea". Nonostante tutto, Pisani ha riconosciuto l'obiettivo comune: "Non c’è una grande comunicazione tra noi in questo momento. Ci atteniamo al bene della bambina perché siamo tutti e due molto maturi per focalizzare le energie sulla bimba".