Ascolti tv, l'Italia conquista la prima serata, bene Musetti. Del Debbio meglio di Formigli

14 novembre 2025

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la partita di calcio valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, con la vittoria dell'Italia per 2 a 0 contro la Moldova, conquistare una media di 5.643.000 spettatori pari al 26.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5 il film Un matrimonio esplosivo con Jennifer Lopez sigla 1.738.000 spettatori pari all'11.3%. Su Rai2, le Nitto ATP Finals con la vittoria di Carlos Alcaraz contro Lorenzo Musetti segna 2.211.000 spettatori pari al 10.0%. Su Italia1 il film La fabbrica di cioccolato con Johnny Depp diverte una media di 964.000 individui all'ascolto pari al 5.4% di share. Su Rai3, dopo la presentazione (733.000 – 3.3%), Splendida Cornice con Geppi Cucciari diverte 952.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 il fim Io prima di te con Emilia Clarke ha conquistato una media di 361.000 appassionati pari al 2.1% di share. Sul Nove Save the Dating: Amori in corso intrattiene 320.000 spettatori con l'1.8%.

Per l'approfondimento: su Rete4, dopo la presentazione (769.000 – 3.5%), Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio totalizza 814.000 spettatori (6.6%), mentre su La7 Piazzapulita condotto da Corrado Formigli si aggiudica una media di 588.000 spettatori pari al 4.3%.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.952.000 – 18.7%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui raccoglie 5.321.000 spettatori pari al 23.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole intrattiene .1.345000 spettatori (6.0%); sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus sigla 441.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento, su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano raccoglie 1.107.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio si aggiudica 935.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 749.000 spettatori e il 3.3% nella seconda; su La7, Otto e Mezzo con Lilli Gruber conquista 1.300.000 spettatori (5.8%).