Magnini se la prende con la giuria di Ballando con le Stelle: "Hanno rotto le scatola a mia moglie"

Foto: Rai

Alice Antico 09 novembre 2025 a

a

a

Momenti di alta tensione ieri sera nella puntata di "Ballando con le Stelle", dove l'ex campione di nuoto Filippo Magnini ha avuto un durissimo scontro con la giuria, accusandola di trattamento iniquo. Tutto ha avuto inizio dall'esibizione di Magnini che non ha convinto i giudici, con Carolyn Smith che ha criticato le "posizioni non abbastanza contenute" e Zazzaroni che ha invitato il nuotatore a fare "meglio" , mentre Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua delusione: "Sembrava qualcosa che ti sforzassi di fare, non era nelle tue corde".

Inizialmente, l'ex nuotatore ha risposto con moderazione: "Mi devo rivedere, ma credevo di aver fatto tutto bene", ma subito dopo è arrivato un duro sfogo: "Mi giudicate come se fossi Pernice o La Rocca e non un concorrente. Mi avete sempre fatto le pulci, agli altri no. Io sono un concorrente come tutti gli altri. Ci sono tante imprecisioni negli altri che non vengono dette. Non c'è una volta che me ne lasciate passare una". Lucarelli lo ha prontamente provocato: "Hai un problema perché stasera abbiamo lodato Fognini?", ma Magnini ha rifiutato la rivalità: "Non mi metterete mai contro Fabio perché siamo compagni di padel". L'ex campione ha poi inserito nella discussione un "sassolino" personale, rivelando un'accusa che lo ha ferito, riguardante la moglie Giorgia Palmas. "Mi devo togliere un sassolino. Io sono l'unico a cui qualcuno abbia rotto le scatole a me e a mia moglie. Non vedo l'ora che torni qui mia moglie e vi farò il ballo migliore di Ballando con le stelle", ha dichiarato Magnini.

La critica ha suscitato l'immediata reazione sorpresa di Lucarelli: "Chi ha rotto le scatole a tua moglie? Ma chi se l'è filata". Magnini, pur senza fare nomi, ha continuato lo sfogo, citando direttamente il commento che lo aveva turbato: "Volevo dire questa cosa perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. È stato detto che se c'è mia moglie ballo male e se non c'è ballo bene. Smettetela. Chi l'ha detto, ha detto una cavolata". A quel punto il clima in studio è diventato irrespirabile: Milly Carlucci si è vista costretta a intervenire personalmente, promettendo in diretta a Magnini di "indagare su tale affermazione per capire chi l'avesse pronunciata nelle scorse settimane", e cercando di riportare l'ordine in studio.