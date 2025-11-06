Il Commissario Montalbano batte Pavarotti. E Federica Sciarelli con "Chi l'ha visto?" vola

Foto: Il Tempo

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1, la replica de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti segnare 2.947.000 spettatori pari al18.6 % di share, battendo Canale5 con Pavarotti - L'uomo che emozionò il mondo che ha totalizzato una media di 1.913.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai2 il film The Equalizer - Il vendicatore con Denzel Washington ha divertito 853.000 spettatori pari al 5.2%, mentre su Italia1 il film The Lost City con Sandra Bullock, Chaning Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt ha totalizzato 889.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.057.000 – 5.3%), Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto? ha conquistato 1.560.000 spettatori pari al 10.3%, ancora una volta terzo programma più visto in prime time e in crescita. Su Rete4, dopo la presentazione (404.000 – 2.0%), Tommaso Labate con Realpolitik si ferma a 378.000 spettatori (3.0%).

Su La7 Aldo Cazzullo al timone di Una Giornata Particolare con una puntata dal titolo La Repubblica Romana: Garibaldi contro il Papa ha siglato 906.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 la UEFA Champions League con la vittoria del Manchester City per 4 a 1 sul Borussia Dortmund ha raccolto 585.000 spettatori (3.1%), mentre sul Nove, Il ritorno de La Corrida con Amadeus ha calamitato una media di 528.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione: 430.000 - 2.2%). In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino ha raggiunto una media di 4.521.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.152.000 – 20.8%), Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna hanno segnato 5.074.000 spettatori pari al 25.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha siglato 1.429.000 spettatori (7.0%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha siglato 500.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno totalizzato una media di 3.792.000 spettatori (19.4%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si fermato a 395.000 spettatori con l'1.9%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha raggiunto 1.108.000 spettatori (5.6%); su Rete4 inoltre 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha totalizzato 881.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 748.000 spettatori e il 3.7% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha prevalso con 1.737.000 spettatori pari all'8.6% di share.