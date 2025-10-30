Pier Silvio Berlusconi celebra il successo di "This is me"

30 ottobre 2025 a

"Tre serate che raccontano i più grandi talenti: 'This Is Me' ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo. Un grazie speciale a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. Ancora una volta hanno vinto una sfida complicata: celebrare con passione e sincerità il talento nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Il mio ringraziamento va anche a tutti gli ospiti che hanno partecipato con entusiasmo. E un applauso a Silvia (Toffanin, ndr.), che ha saputo accompagnare ogni racconto con sensibilità, garbo e ironia, trasformando queste serate in un successo molto gradito dal pubblico italiano". Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, sulle serate evento ''This Is Me'' trasmesse da Canale 5.