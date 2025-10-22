 "Ok, il prezzo è giusto" sbarca in Rai: chi lo conduce per il ritorno in tv

Foto: LaPresse

Francesco Fredella 22 ottobre 2025 a

E' il programma cult della televisione italiana. Alla conduzione, negli anni Novanta, c'era Iva Zanicchi. "Ok, il prezzo è giusto" torna in televisione su Rai1. Si tratta di un vero e proprio colpaccio: il ritorno di uno storico format sa di operazione amarcord.

Come fa sapere Tv sorrisi e canzoni, "La conferma arriva dai listini di Rai Pubblicità, dove il game show figura tra le proposte in prima serata previste per gennaio". Quindi, a quanto pare, il ritorno del format è confermatissimo. A condurlo non ci sarà Iva Zanicchi, ma potrebbe esserci Flavio Insinna. Nessun preserale per "Ok, il prezzo è giusto": in quella fascia - prima e dopo il Tg1 - restano “L'Eredità” e “Affari tuoi”. Da capire quale sarà la collocazione. Una mossa, quella di rispolverare format da tempo “in panchina”, con cui Rai sembra volere rispondere al fuoco di Mediaset e di “La ruota della fortuna”.

"Ok, il prezzo è giusto" è andato in onda dal 1963 al 2001. In totale 21 stagioni e 3466 puntate. Alla conduzione negli anni ci sono stati Gigi Sabani, Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta e, ovviamente, Iva Zanicchi