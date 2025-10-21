Il vero Alfredo "Il re delle fettuccine" sul grande schermo: il teaser al Rome Film Fest

Maridì Vicedomini 21 ottobre 2025 a

Grande emozione per Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, eredi del mitico Alfredo Di Lelio I, fondatore delle fettuccine burro e parmigiano al Rome Film Fest , dove è stato presentato il teaser del docu-film “Il Vero Alfredo”, Il Re delle Fettuccine. Dopo oltre 100 anni di storia gloriosa, con migliaia di autorevolissimi ospiti, esponenti del jet set internazionale, tra Premi Nobel nel campo scientifico, teste incoronate, artisti di risonanza mondiale, star hollywoodiane e nazionale, più volte set ambito da registi di grande valore, la storica sede de “Il Vero Alfredo” di piazza Augusto Imperatore in Roma, con il suo leggendario fondatore e le sue eredi, diviene il set ideale per raccontare la propria storia attraverso la magia dell’audiovisivo. Ciò perché, "Il Vero Alfredo" non è solo un locale elegante e ricercato ma è il custode di una leggenda gastronomica nata nel cuore di Roma nel lontano 1908 e divenuta celebre in tutto il mondo. Qui, dove le mura raccontano oltre un secolo di storia, prende vita l'autentica ricetta delle celebri Fettuccine Alfredo, create da Alfredo Di Lelio nel 1908 e amate da star di Hollywood, artisti e viaggiatori da ogni angolo del pianeta.

Nel segno della famiglia e della tradizione, il progetto "Il Vero Alfredo" porta avanti un’eredità culinaria unica, fatta di ingredienti semplici, ma esaltati da una maestria artigianale rara: burro freschissimo, parmigiano reggiano di altissima qualità e pasta all’uovo fatta a mano. Nessun trucco, solo passione e rispetto per l'autenticità. A raccontare visivamente questa storia straordinaria è Little Frog Film, casa di produzione cinematografica e audiovisiva, guidata dalla produttrice Viola Ranalletta, che, affascinata dalla singolare leggenda, ha trasformato il racconto de "Il Vero Alfredo" in immagini dal grande impatto emotivo ed estetico. Durante la presentazione del progetto, dopo il saluto commovente delle patron Ines Di Lelio e Chiara Cuomo ed uno stimolante talk show tra le due signore con Viola Ranalletta e Susy Laude, rispettivamente produttrice e regista, è stato proiettato un teaser speciale, diretto da Susy Laude, attrice e regista sensibile e visionaria, capace di dare nuova vita alla figura storica di Alfredo. Il ruolo del protagonista è affidato al talento intenso e generoso di Dino Abbrescia, che interpreta Alfredo con profondità, umanità e un tocco di ironia, restituendoci un personaggio iconico ma vicino, vero. "Il Vero Alfredo" oggi è più di un luogo: è un viaggio nel tempo e nel gusto, dove la memoria si intreccia con la narrazione cinematografica, in un connubio perfetto tra cucina, cultura e arte. Il progetto E’ stato scritto anche da Viola Ranalletta, Christian Dei, Enea Maestri, Miller Gorini, Lorenzo della Pasqua Francesco Bortolan e Luca Canarecci.