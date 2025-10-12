X Factor, maretta tra i giudici. Lite con Jack La Furia, "Achille Lauro lascia"

Foto: Ansa

Alice Antico 12 ottobre 2025

La diciannovesima edizione di "X Factor" , in onda su Sky e NOW e condotta da Giorgia, è entrata nel vivo delle selezioni, superando le Audizioni e i 'Bootcamp'. Al tavolo della giuria siede un quartetto ad alta tensione, composto dal confermato Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e la new entry Francesco Gabbani. Proprio tra i giudici più eccentrici e quelli più street il clima si sarebbe fatto incandescente, tanto da alimentare voci insistenti su un possibile addio clamoroso di Lauro.

Stando alle indiscrezioni riportate da diverse testate si è consumata una presunta lite feroce tra Achille Lauro e Jake La Furia a causa delle loro visioni artistiche diametralmente opposte. Il rapper dei Club Dogo aveva già anticipato mesi fa una potenziale conflittualità, e le incomprensioni nate durante le registrazioni dei 'Bootcamp' sarebbero sfociate in momenti di vera tensione. A dare forza a queste voci si aggiunge il sito Tropismi, che riporta dettagli sulle dinamiche dietro le quinte: "Nei corridoi si parla di momenti di tensione, sguardi gelidi e silenzi eloquenti. Da qui, l'ipotesi: Lauro sarebbe pronto a lasciare il talent prima della fine della stagione", riferisce ancora il sito." Il rumor più clamoroso era dunque l'imminente abbandono di Achille Lauro dal talent show.

La risposta ai pettegolezzi, però, non è tardata ad arrivare, smontando le ipotesi di una rottura. Nelle ultime storie pubblicate da Achille Lauro sulla sua pagina Instagram personale, infatti, è comparsa una foto dei due artisti abbracciati e poche parole che non lasciano spazio alle interpretazioni: "Senza di te questo programma non avrebbe alcun senso!", ha scritto i cantante. A conferma dei buoni rapporti tra Jake e Achille ci sono anche i numerosi scatti pubblicati sul profilo Instagram ufficiale del programma, dove Lauro e La Furia si sono mostrati vicini e affiatatissimi, in barba a chi li vorrebbe l'uno contro l'altro.