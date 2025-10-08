Ascolti, Montalbano in replica umilia Raoul Bova. Floris-Berlinguer, ecco chi ha vinto

Foto: Rai 1

Marco Zonetti 08 ottobre 2025 a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti raggiungere una media di 3.099.000 spettatori pari al 20.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la fiction Buongiorno, mamma! con Raoul Bova ha invece raccolto il 16.2% della platea pari a una media di 5.287.000 individui all'ascolto. Su Italia1 il film Retribution si aggiudica una media di 1.408.000 teste pari al 7.9% di share.

Su Rai2 Freeze - Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales segna un netto di 527.000 persone all'ascolto pari al 3.5% di share (Presentazione: 338.000 - 1.6%). Su Rai3 il film Of Dogs And Men ha attirato una media di 338.000 appassionati pari all'1.6% di share. Su Tv8 il Boot Camp di X Factor sigla il 5.8% pari a 628.000 appassionati. Su Nove il film Corpi da reato ha siglato il 2.1% di share pari a una media di 337.000 spettatori.

Per l'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha ottenuto il 4.8% di share pari a una media di 607.000 spettatori mentre, su La7, diMartedì con Giovanni Floris segna il 9.8% con 1.498.000 teste (diMartedì Più: 505.000 - 9.5%).