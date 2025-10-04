Ascolti, Tale e Quale Show cresce e vince la serata. Quarto Grado sul podio

Foto: Rai 1

Gli ascolti del venerdì telvisivo vedono in prime time su Rai1 la seconda puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 3.063.000 spettatori pari al 19.9% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.119.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2, il film La furia di un uomo - Wrath of Man totalizza una media di 785.000 individui all'ascolto pari al 4.7% di share. Su Rai3, la nuova edizione di FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 2.6% pari a una media di 395.000 teste (presentazione: 388.000 - 2.0%).

Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.209.000 spettatori pari al 9.3% di share, terzo programma più visto in prime time. Su Italia1 il film Robin Hood di Ridley Scott, con Russell Crowe, Cate Blanchett e Max von Sydow, ha appassionato una media di 903.000 teste pari al 5.7% di share. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ottiene una media di 1.044.000 spettatori pari all'8.1%. Su Tv8 la replica di Pechino Express - Fino al tetto del mondo ha radunato344.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone riparte con la nuova edizione dal 5.1% di share pari a 894.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 22.7% pari a una media di 4.496.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 4.752.000 pari a una percentuale del 24.0% (Gira la Ruota della Fortuna: 4.079.000 - 21.3%). Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.414.000 spettatori pari al 7.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 488.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti calamita il 18.7% pari a una media di 3.529.000 teste; su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 530.000 spettatori pari al 2.7% di share; su Rai3 Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 5.4% pari a una media di 1.042.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 1.020.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 1.021.000 spettatori con il 5.1% nella seconda; su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber conquista invece una media di 1.741.000 spettatori (8.8%).