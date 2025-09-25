Ascolti tv, Montalbano in replica meglio di Hunziker. Vola Chi l'ha visto?

Marco Zonetti 25 settembre 2025 a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, 24 settembre 2025, vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti vincere la serata con una media di 2.518.000 spettatori pari al 16.7% di share). Su Canale5 Io Canto Family con Michelle Hunziker ha conquistato 2.223.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai2 C'era una volta il West con Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards ha registrato 832.000 individui all'ascolto pari al 5.8%. Su Rai3, Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.447.000 spettatori (9.7%), terzo programma più visto in prime time.

Su Italia1, la partita di Coppa Italia che ha visto il Como battere per 3 a 0 il Sassuolo ha divertito 777.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 RealPolitik con Tommaso Labate sigla una media di 453.000 individui all'ascolto (3.6%). Su La7 Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri totalizza invece una media di 955.000 spettatori pari al 5.5%. Su Tv8 il film Mia moglie per finta con Adam Sandler, Brooklyn Decker e Jennifer Aniston raggiunge 502.000 spettatori (3.1%), e sul Nove Comedy Match con Katia Follesa raduna 282.000 spettatori con il 2.3%.