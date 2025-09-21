Ascolti tv, l'omaggio di Conti e Mannoia a Pino Daniele conquista la serata. De Martino rincorre Scotti

Foto: Rai

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Pino è... Il viaggio del musicante presentato da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, da Piazza del Plebiscito a Napoli, calamitare una media di 2.299.000 individui all'ascolto pari al 18.6% di share, vincendo la serata. Su Canale5 le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno totalizzato il 12.2% pari a una media di 1.249.000 affezionati.

Su Rai2, il film televisivo Un omicidio per due - Festa di compleanno ha tenuto con il fiato sospeso 964.000 spettatori pari al 7.0% di share, terzo programma più visto in prime time. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi debutta con una media di 500.000 teste pari al 4.0% (presentazione: 345.000 - 2.2%).

Su Rete4, il film Nemico pubblico con Will Smith e Gene Hackman ha invece registrato il 4.0% pari a una media di 479.000 spettatori. Su Italia1 il film Shazam! Furia degli dei con Zachary Levy, ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 694.000 persone pari al 5.5%. Su La7, In Altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 732.000 individui all'ascolto pari al 5.4% di share. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno attirato l'interesse di 254.000 appassionati pari all'1.8% di share. Sul Nove la nuova edizione di Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha esordito con il 3.4% pari a una media di 419.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha siglato il 23.3% pari a una media di 3.610.000 teste, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 3.858.000 affezionati pari al 24.9% (Gira La Ruota della Fortuna: 2.877.000 - 19.5%).

Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 2.1% pari a 323.000 spettatori; su Rai3 La confessione con Peter Gomez conquista il 4.4% pari a una media di 673.000 individui all'ascolto (Finale: 570.000 - 3.7%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.4% pari a una media di 649.000 telespettatori nella prima parte e il 3.0% pari a 471.000 nella seconda.