Il TG1 stacca tutti: Auditel certifica il primato negli ascolti

Foto: La Presse

Andrea Regina 19 settembre 2025 a

a

a

Qual è lo stato dell’informazione televisiva in Italia? Chi sale e chi scende davvero negli ascolti? La domanda è cruciale in un’epoca in cui, sui social, ogni giorno circolano cifre e percentuali spesso non suffragate da rilevazioni certe, mentre gli uffici marketing delle emittenti tendono a enfatizzare i successi e a minimizzare i dati meno favorevoli.

Per fare chiarezza, Digital Identity – società specializzata in comunicazione digitale – ha analizzato i dati ufficiali Auditel relativi ai primi otto mesi del 2025 (inclusa la prima metà di settembre), concentrandosi sui principali telegiornali delle reti generaliste, pubbliche e private.

Il dato conferma la supremazia del TG1 delle ore 20, che da gennaio a settembre cresce costantemente rispetto ai corrispettivi mensili del 2024. La media di share nei primi otto mesi dell’anno si attesta al 24,6%, in aumento rispetto al 23,6% del 2024. Un incremento di +0,94 punti.