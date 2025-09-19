Ascolti, Antonella Clerici surclassa Elodie. Scotti distanzia ancora De Martino

Foto: Ansa

Marco Zonetti 19 settembre 2025

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time, su Rai1, Suzuki Jukebox con Antonella Clerici affiancata da Clementino conquistare una media di 2.517.000 spettatori pari al 17.9% di share, stravincendo la serata. Su Canale5, Elodie The Stadium Show si è fermato invece a una media di 1.420.000 individui all'ascolto pari al 10.0%.

Su Rai2 Ore 14 Sera con Milo Infante ha siglato 688000 appassionati pari al 5.5%. Su Rai3 il film Per tutta la vita con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu ha ottenuto 628.000 spettatori (3.6%), e su Italia1 la serie Citadel ha calamitato 817.000 spettatori (4.9%).

Per l'approfondimento: su Rete4 il ritorno di Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio ha totalizzato 733.000 teste con il 6.0% e su La7 PiazzaPulita con Corrado Formigli ha totalizzato una media di 712.000 individui all'ascolto pari al 5.8% di share. Su Tv8 il film Il vento del perdono con Robert Redford, Morgan Freeman e Jennifer Lopez ha divertito 370.000 spettatori (2.3%) e sul Nove Antonio Ornano: Maschio caucasico irrisolto ha intrattenuto 224.000 spettatori con il 2.1%.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino ha registrato una media di 3.941.000 spettatori (20.1%), mentre Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna, su Canale5, hanno divertito 4.809.000 spettatori pari al 24.6% (Gira La Ruota della Fortuna: 4.060.000 - 21.8%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha divertito una media di 579.000 spettatori pari al 3.0%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti sigla il 2.1% pari a una media di 947.000 teste; su Rai3 Marco Damilano con Il cavallo e la torre totalizza il 5.2% pari a una media di 951.000 individui all'ascolto; su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di Sera News hanno segnato una media di 947.000 spettatori pari al 5.1% nella prima parte e di 672.000 pari al 3.4% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato una media di 1.462.000 teste con il 7.5%.