Ascolti tv, Montalbano batte Hunziker. Berlinguer e Floris: chi ha vinto

Foto: LaPresse

Marco Zonetti 17 settembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del martedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti raggiungere una media di 2.475.000 spettatori pari al 16.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Io Canto Family con Michelle Hunziker ha invece debuttato con il 15.2% della platea pari a una media di 2.016.000 individui all'ascolto. Su Italia1 il film Shark il primo squalo si aggiudica una media di 907.000 teste pari al 5.6% di share.

Su Rai2 Freeze - Chi sta fermo vince segna un netto di 719.000 persone all'ascolto pari al 4.9% di share (Presentazione: 638.000 - 3.4%). Su Rai3 il film Old Man & the Gun con Robert Redford ha attirato una media di 596.000 appassionati pari al 3.4% di share.

Per l'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha ottenuto il 4.5% di share pari a una media di 549.000 spettatori mentre, su La7, diMartedì con Giovanni Floris segna il 7.9% con 1.176.000 teste (diMartedì Più: 394.000 - 7.3%).

Su TV8 X Factor sigla il 4.6% pari a 678.000 appassionati. Su Nove il film Femmine contro maschi ha siglato l'1.7% di share pari a una media di 278.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista il 21.4% pari a una media di 4.224.000 affezionati, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 24.0% con 4.735.000 teste (Gira La Ruota della Fortuna: 3.804.000 - 20.4%). Su Rai3, Un posto al sole conquista il 6.5% pari a 1.3001.000 appassionati. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 2.3% pari a una media di 459.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rai2, Monica Giandotti con Tg2 Post segna 506.000 spettatori pari al 2.5% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre totalizza il 4.8% pari a 887.000; su Rete4 Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera ha raggiunto il 4.7% con 874.000 nella prima parte e il 3.2% pari a 634.000 nella seconda; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber ha ottenuto una media di 1.475.000 spettatori con il 7.4% di share.