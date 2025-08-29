Ascolti tv, Gassmann supera Watson. Tutte le sfide della serata

Marco Zonetti 29 agosto 2025 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, in prima serata su Rai1, la replica della seconda stagione della serie Un professore, con Alessandro Gassmann, raccogliere una media di 1.289.000 spettatori pari al 13.9% di share, vincendo la serata. Su Canale5, la serie Watson con Morris Chestnut, si è fermata invece a una media di 1.053.000 individui all'ascolto pari al 9.9%.

Su Rai2 gli Europei Maschili di Basket con la vittoria della Grecia sull'Italia per 75 a 66 hanno siglato 585.000 appassionati pari al 3.7%. Su Rai3 il film francese Ibiza con Christian Clavier e Mathilde Seigner ha ottenuto 594.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 il film Troy con Brad Pitt ha totalizzato 683.000 teste con il 5.8%, e su Italia1 il film No Way Up - Senza via di uscita ha calamitato 1.035.000 spettatori (7.1%), terzo programma più visto in prime time.

Su La7 In Onda - Prima serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha totalizzato una media di 658.000 individui all'ascolto pari al 4.7% di share. Su Tv8 la partita di Conference League che ha visto la vittoria della Fiorentina per 3 a 2 sul Polissya Zhytomyr ha divertito 471.000 spettatori (2.9%) e sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo con Anplagghed ha intrattenuto 362.000 spettatori con il 3.4%.

In access prime time, su Rai1 il repertorio di Techetechetè ha registrato una media di 2.398.000 spettatori (14.1%), surclassato da Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna che, su Canale5, ha divertito 4.544.000 spettatori pari al 26.7%. Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha divertito una media di 574.000 spettatori pari al 3.4%.

Per l'approfondimento: su Rete4 Costanza Calabrese con 4 di Sera News ha segnato una media di 639.000 spettatori pari al 3.8% nella prima parte e di 642.000 pari al 3.7% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato una media di 1.067.000 teste con il 6.2%.