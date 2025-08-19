Ascolti tv, Nada batte Vasco. Bene gli speciali di Canale5 e Rete4 sul vertice Trump-Zelensky

Marco Zonetti 19 agosto 2025 a

a

a

Gli ascolti del lunedì post-Ferragosto vedono in prime time su Rai1 il film La bambina che non voleva cantare con Carolina Crescentini e Tecla Insolia, incentrato sulla biografia della cantante Nada, totalizzare una media di 1.486.000 spettatori pari al 12.0% di share. Su Canale5 lo speciale del Tg5 L'Ucraina al bivio, condotto da Alberto Bilà, ha invece conquistato 1.789.000 spettatori con uno share del 12.1%. A seguire, Vasco Rossi - I magnifici 7 si è fermato a 840.000 appassionati pari al 9.5% (Highlights: 384.000 - 10.1%). Su Rai2 la serie Elsbeth ha segnato 730.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia che ha visto la vittoria del Torino per 1 a 0 sul Modena ha invece totalizzato 887.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3, il film Il gattopardo di Luchino Visconti con Alain Delon, Burt Lancaster e Claudia Cardinale segna 434.000 spettatori (3.9%).

Baudo, la camera ardente al Teatro delle Vittorie di Roma

Su Rete4 lo Speciale Videonews dal titolo Guerra o pace condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi ha siglato una media di 587.000 spettatori (5.4%). Su La7 In Onda - Prima serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha raggiunto 670.000 spettatori pari al 5.6%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ha ottenuto 332.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha siglato 494.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai1 Techetechetè ha conquistato 2.510.000 spettatori (15.8%), battuto da Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna che, su Canale5, ha ottenuto 4.297.000 spettatori pari al 26.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha divertito 524.000 spettatori con il 3.3%.

Pippo Baudo lo salvò dal gesto estremo all'Ariston. Pagano: "Sono in lutto"

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post condotto da Annalisa Fantilli ha ottenuto il 4.0% pari a una media di 642.000 spettatori; su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 690.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 639.000 spettatori e il 3.9% nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha siglato 1.070.000 spettatori (6.7%).