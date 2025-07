Bertrand Cantat, dopo documentario Netflix riaperta inchiesta su suicidio ex moglie

24 luglio 2025 a

Quindici anni dopo la morte di Krisztina Rády, ex moglie del cantante di Noir Désir, la procura di Bordeaux riapre il caso sotto forma di inchiesta preliminare per violenza domestica intenzionale. Lo riporta l'emittente francese RTL. Il procuratore di Bordeaux, Renaud Gaudeul, ha deciso di riunire tutti gli elementi del procedimento, archiviato nel luglio 2018. Dal 2010 erano già state aperte diverse inchieste per accertare le cause della morte di Krisztina Rády, tutte archiviate senza ulteriori provvedimenti. Bertrand Cantat, condannato a 8 anni di carcere per l'omicidio di Marie Trintignant nel 2003, si trovava a casa dell'ex moglie la notte della sua morte. L'obiettivo è riprendere le indagini, interrogare i vari protagonisti ed eventualmente ricercare altre potenziali vittime per accertare la verità giuridica di questo caso.

Quando quei talenti maledetti piacciono troppo al pubblico

La riapertura fa seguito alla messa in onda del documentario "Le cas Cantat" (Il caso Cantat), in onda su Netflix dalla fine di marzo, su iniziativa del procuratore generale di Bordeaux, Eric Corbaux, molto impegnato nella lotta contro la violenza domestica e al quale il ministro della Giustizia ha appena affidato una missione in materia. "Un documentario in 3 parti intitolato Il caso Cantat è stato trasmesso sulla piattaforma Netflix. Guardarlo mi ha portato a riscoprire il fascicolo dell'indagine sulle cause di morte aperta in seguito alla morte di Kristina Rády", ha spiegato il procuratore in una dichiarazione. "La ricerca mi ha permesso di trovare altri 3 procedimenti successivi aperti nel 2013, 2014 e 2018 che sono stati archiviati senza ulteriori azioni. Dopo averlo esaminato, e avendo constatato che il reportage trasmesso su Netflix conteneva diverse dichiarazioni e testimonianze non incluse nei quattro casi sopra menzionati, ho deciso di riaprire questo caso di violenza intenzionale all'inizio di questo mese."