Belve Crime parte con Bossetti. Fagnani e Nazzi tra cold case e delitti noti

Belve cambia veste ma mantiene il carattere. Francesca Fagnani, da domani, intervista colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera: sullo sgabello di Belve Crime, così è stato ribattezzato per l'occasione il programma cult di Rai 2, troverà spazio il punto di vista di chi, in un modo o nell’altro, sulla scena del delitto c’era. Con faccia a faccia esclusivi con colpevoli o testimoni chiave, la conduttrice mirerà a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo i cold case e i delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del paese.

Tra gli ospiti della prima puntata anche Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Appello e Cassazione hanno confermato la sentenza della Corte d’Assise di Bergamo. Bossetti, che si è sempre dichiarato innocente, ha concesso un’inedita e lunga intervista. Un confronto teso e serrato in cui, rispondendo alle domande dirette di Francesca Fagnani, per la prima volta Bossetti ha raccontato così a lungo e in modo così dettagliato la sua vicenda nel carcere di Bollate (Milano).

Le interviste agli altri ospiti della puntata di Belve Crime, invece, sono state realizzate in studio. Sotto ai riflettori ci saranno Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione (che andrà in esclusiva su RaiPlay). Prima delle interviste di Francesca Fagnani, la storia di ciascun ospite verrà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come ‘Indagini’. Con il suo stile inconfondibile, il cronista di razza presenterà il protagonista dell’intervista.