Amici, Daniele torna a casa: "Occasione di riscatto". E ai giovani: "Non mollate mai"

“Faccio ancora fatica a realizzare il fatto che abbia vinto - racconta Daniele Doria – vincitore di Amici di Maria De Filippi. Davvero non mi aspettavo affatto di vincere. È stato fantastico. È tutto surreale. Dedico la vittoria alla mia famiglia che mi è stata sempre vicino, ha fatto tanti sacrifici accompagnandomi dappertutto. E a mio fratello che sognava di fare Amici tanto tempo fa, come cantante. La mia vittoria è stata in questo senso un'occasione di riscatto". Il ballerino è tornato ieri a casa a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, ed è stato letteralmente travolto dalla folla, pronta ad accoglierlo con applausi e grandi festeggiamenti. Sceso dall'automobile, è stato letteralmente accerchiato dai tanti cittadini accorsi per osannarlo. Lui è sceso con la coppa ancora in mano. Ad accoglierlo anche il Sindaco e i volontari della Protezione Civile. Subito dopo, i fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo, mentre tutti esultavano tra i boati e l’emozione.

I video sono diventati subito virali su TikTok. Al secondo posto, lo ricordiamo, il cantante Trigno, vincitore della categoria canto. Eliminati la cantante Antonia, che ha vinto il premio della Critica e i ballerini Francesco ed Alessia che si sono aggiudicati l’ingresso nella scuola, per la prossima edizione come professionisti. Daniele, ha studiato all’Art Village, l’accademia diretta da Luciano Cannito e nel talent è stato seguito da Alessandra Celentano. La sua famiglia, in particolare il nonno, ha sempre sostenuto la sua passione, credendo fermamente nel suo talento. Questo supporto ha giocato un ruolo cruciale nel suo percorso artistico. Al danzatore, infatti, sono arrivate, durante la diretta, due proposte di lavoro: prendere parte al musical West Side Story che si terrà questa estate al Festival di Caracalla e soprattutto una borsa di studio per l'Aily School, prestigiosissima Accademia di Danza americana.

Dal prossimo autunno, gli sarà garantito un anno accademico lì, con tanto di alloggio. “E’ davvero un altro sogno che si avvera: aveva sempre desiderato frequentare proprio quella scuola che sarebbe costata molto per la mia famiglia – ha confessato” E aggiunge: “Con questa esperienza ho migliorato molto il mio carattere. Ho imparato ad aprirmi con le persone, a confidarmi Sono migliorato, ma ho molto altro da continuare a fare. Mi sono tanto impegnato”. Daniele dopo la vittoria lancia un messaggio ai suoi coetanei: “Non mollate mai. Credete nei sogni che possono diventare realtà - dice -. È l'unica cosa che conta. Crederci, andare avanti”