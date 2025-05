Amici 2025, vince Daniele Doria: chi è il ballerino che ha superato TrigNo in finale

Carmen Guadalaxara 19 maggio 2025 a

Daniele Doria è il vincitore di Amici 2025. "Grazie a tutti – ha detto Daniele visibilmente emozionato -. Continuo a dire che è tutto inaspettato e nulla era scontato. Grazie a ogni singola persona qui dentro, tutti con un cuore enorme: voglio a ciascuno di loro veramente tanto bene. E grazie alla maestra Celentano se sono qui con la coppa. Voglio dedicare la vittoria alla mia famiglia, che mi sta guardando da casa e a mio fratello dico: ce l'abbiamo fatta. E soprattutto grazie a Maria, senza di lei tutto questo non sarebbe successo”.

Il ballerino ha 19 anni ed è nato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Ha studiato all’Art Village, l’accademia diretta da Luciano Cannito e nel talent è stato seguito da Alessandra Celentano. La sua famiglia, in particolare il nonno, ha sempre sostenuto la sua passione, credendo fermamente nel suo talento. Questo supporto ha giocato un ruolo cruciale nel suo percorso artistico. Nel 2023, Daniele ha avuto l'opportunità di perfezionarsi ulteriormente con un'esperienza formativa a Los Angeles, dove ha potuto confrontarsi con diverse realtà artistiche internazionali”.

Secondo classificato il cantante TrigNO, il 23enne di Asti, seguito da Anna Pettinelli durante la stagione ha pubblicato quattro inediti e la prossima settimana uscirà il suo primo Ep "A un passo da me". Il premio della Critica è stato assegnato, ad Antonia, 19enne di Napoli, con Rudy Zerbi come prof di riferimento. La ragazza ha già vinto il Premio Spotify Singles, i suoi 4 inediti saranno raccolti nell'Ep "Relax", in uscita il 23 maggio ll riconoscimento, del valore di 50 mila euro, è offerto da Enel ed è attribuito dalla stampa specializzata, che ha seguito e commentato il percorso dei finalisti nel corso della puntata.

Tra i ballerini in finale, eliminati, Francesco e Alessia. Francesco, 24enne pugliese seguito da Emanuel Lo, è stato il primo eliminato della finale di Amici. Il ballerino ha perso la sfida contro Alessia e Daniele ed è stato costretto a fermarsi a un passo dalla vittoria. Per lui, però, due borse di studio, due proposte di lavoro e la richiesta di Maria De Filippi: “Per correggere un nostro errore, torna a ballare con noi”.

Prima della sua eliminazione, la stessa conduttrice ha fatto presente che Alessia, 23enne campionessa di latino-americano originaria di Fondi, pupilla della maestra Celentano, ha più volte espresso le sue incertezze sul suo futuro dopo il talent. Essendo una ballerina di balli latino-americani, temeva infatti di non poter ricevere alcuna borsa di studio come gli altri suoi colleghi. In realtà, per lei c’è stata in primis una sorpresa da parte di Roberto Bolle, che l’ha invitata a danzare con lui in occasione di On Dance, la manifestazione che tiene ogni anno in piazza Duomo a Milano e che racchiude centinaia di danzatori in tutta Italia. Dopodiché, Maria De Filippi le ha comunicato la sua decisione di reclutarla nel cast di ballerini professionisti della scuola di Amici. Chiara farà quindi parte, dal prossimo anno, del programma insieme a tutti i suoi colleghi.