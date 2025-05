Ascolti tv, Inter-Barcellona tiene incollati gli spettatori. Le Iene o Belve, chi ha vinto

Marco Zonetti 07 maggio 2025 a

a

a

Gli ascolti del martedì sera televisivo vedono in prime time su Tv8, la semifinale di ritorno di UEFA Champions League che ha visto l'Inter vittorioso per 4 a 3 sul Barcellona (con l'accesso alla finale del 31 maggio per la squadra italiana), calamitare il 27.3% della platea pari a una media di 5.712.000 individui all'ascolto, stravincendo la serata. Su Rai1, il film Quasi orfano, con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini, si ferma invece all'8.4% di share pari a una media di 1.744.000 spettatori. Su Canale5 la serie turca Tradimento ottiene invece una media di 2.014.000 persone all'ascolto pari al 10.5% di share.

Su Rai2, Belve condotto da Francesca Fagnani - con ospiti Milly D'Abbraccio, Alessandro Preziosi e Paola Iezzi - totalizza una media di 1.204.000 spettatori pari al 6.4% di share (presentazione: 1.188.000 - 5.2%), mentre su Italia1 Le Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni ha calamitato una media di 1.226.000 teste pari al 7.9% di share (presentazione 936.000 - 4.0%; Cosa vi siete persi 548.000 - 13.2%).

Su Rai3 Un giorno in pretura di Roberta Petruzzelli, con una puntata dedicata al processo a Giuseppe Di Fonzo per l'omicidio della figlioletta Emanuela, ha attirato una media di 612.000 individui all'ascolto pari al 2.9% di share (presentazione 467.000 - 2.0%). Su Rete4, trasmesso al posto di È sempre Cartabianca per un'indisposizione di Bianca Berlinguer, il film Il miglio verde con Tom Hanks si è aggiudicato il 2.9% di share pari a una media di 487.000 spettatori. Su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 1.141.000 spettatori pari al 5.8% di share (presentazione 999.000 - 4.3%; diMartedì Più 406.000 - 5.2%). Sul Nove il film La maschera di ferro con Leonardo Di Caprio, Gérard Depardieu, Jeremy Irons e Gabriel Byrne, ha avvinto 240.000 spettatori pari all'1.3% di share.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 22.4% della platea con una media di 5.055.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5, Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti segna il 10.1% con 2.249.000 (Striscia tra poco: 12.3% - 2.472.000). Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.438.000 irriducibili pari al 6.5% di share.

Per l'approfondimento: Bruno Vespa con i suoi Cinque minuti ha calamitato il 23.1% della platea pari a 4.557.000 spettatori; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.2% con 1.048.000 teste; Paolo Del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4 ha raggiunto il 4.1% con 828.000 nella prima parte e il 3.1% pari a 693.000 nella seconda. Tg2 Post con Monica Giandotti su Rai2 segna il 2.2% pari a una media di 511.000 spettatori. Su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista il 6.5% pari a 1.404.000 individui all'ascolto.