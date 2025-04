Ascolti Tv. Alberto Angela stravince su The Couple. Porro svetta nell'approfondimento

Marco Zonetti 29 aprile 2025 a

a

a

Gli ascolti del lunedì sera televisiva, con il ritorno ai consueti palinsesti dopo la Santa Pasqua e la scomparsa di Papa Francesco, vedono in prime time su Rai1 Ulisse: il piacere della scoperta con Alberto Angela conquistare, con il racconto di «Istanbul, la città che visse tre volte», il 18.3% di share pari a una media di 3.038.000 spettatori. Su Canale5 il programma The Couple - Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tomassini, ha invece siglato una media di 1.328.000 individui all'ascolto pari a uno share del 10.9%, in netto calo rispetto alla puntata precedente. Nella puntata di ieri, la coppia eliminata - la prima della trasmissione - è stata quella formata da Elena Barolo e Thais Wiggers.

Quanto agli altri programmi d'intrattenimento, su Rai2 Obbligo o verità con Alessia Marcuzzi ha segnato una media di 669.000 telespettatori con uno share del 4.3%, (Aspettando Obbligo o verità 3.0% - 604.000; presentazione 3.6% - 728.000). Su Italia1 la serie F.B.I. - Most Wanted con Dylan McDermott ha siglato complessivamente nei suoi tre episodi un netto di 1.186.000 telespettatori con uno share del 7.1%. Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow condotto dal Mago Forest - affiancato questa volta da Matilde Gioli - ha divertito un netto di 883.000 individui all'ascolto pari a uno share del 4.5% (presentazione: 670.000 - 4.6%). Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha intrattenuto 483.000 teste pari a uno share del 2.6%.

Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 5.2% pari a 801.000 teste (presentazione: 4.0% - 812.000). Su La7 il programma La torre di Babele condotto da Corrado Augias - con una puntata dal titolo Senza Francesco... e adesso? - ha ottenuto una media di 918.000 spettatori, pari a uno share del 5.0%. Su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica sfiora invece il 6.0% pari a una media di 804.000 individui all'ascolto, leader dell'approfondimento in percentuale.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista una media di 5.737.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale5 Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti raccoglie 2.650.000 spettatori pari al 12.9% (Striscia tra poco: 14.4% - 2.810.000). Su Rai3, Un posto al sole coinvolge 1.609.000 irriducibili pari al 7.7% di share.

Quanto all'approfondimento, su Rai1 Cinque minuti con Bruno Vespa segna 4.580.000 spettatori (23.7%); su Rai2 Tg2 Post, con Monica Giandotti al timone sigla 555.000 spettatori con il 2.7%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.172.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 897.000 spettatori pari al 4.5% nella prima parte e 939.000 spettatori pari al 4.5% nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber si aggiudica una media di 1.833.000 spettatori (8.8%).

In seconda serata, su Rai1, la nuova puntata di Storie di sera condotto da Eleonora Daniele - dedicata al caso di Paolo Calissano - sigla un ottimo 12.1% nella prima parte pari a 1.154.000 spettatori e il 10.5% con 650.000 nella seconda a tarda notte. Su Rai3, Tg3 Linea Notte con Ilaria Capitani segna il 6.0% di share con 365.000 individui all'ascolto.