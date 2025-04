L'Uomo Gatto torna in tv e diventa campione a Don't Forget the Lyrics

10 aprile 2025 a

C'è chi lo ricorda con il sorriso e chi mente. L'Uomo Gatto, al secolo Gabriele Sbattella e personaggio simbolo di Sarabanda, è tornato. Con una differenza: lo studio che lo ha accolto non è stato quello del quiz musicale condotto da Enrico Papi ma quello di Don't Forget the Lyrics, il game show sul Nove traghettato da Gabriele Corsi. Sebbene non abbia mai portato a casa il montepremi, all'epoca di Sarabanda l'Uomo Gatto è riuscito a catalizzare l'attenzione dei telespettatori e a diventare un vero e proprio fenomeno cult.

Il 7 aprile 2025 è tornato sotto i riflettori. Con lo stesso entusiasmo di un tempo e l’immancabile passione per la musica, Gabriele ha ottenuto successo conquistando il titolo di campione. Peccato, però, che neanche stavolta è riuscito a portare a casa il premio finale. Al suo fianco, durante l'ultima avventura in tv, c’era la moglie Elena Ciubotariu, con la quale è convolato a nozze nel 2024. Forte del supporto della moglie, Sbattella ha dimostrato di essere ancora sulla cresta dell'onda e di attirare l'interesse del pubblico.