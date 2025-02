Ascolti tv, Carlo Conti fa il botto e semina Amadeus: i dati strepitosi di Sanremo

Marco Zonetti 12 febbraio 2025 a

La prima serata del Festival di Sanremo 2025, condotta da Carlo Conti affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, ha come ci si aspettava monopolizzato gli ascolti in prime time. Il debutto dell'edizione numero settantacinque della kermesse ha infatti conquistato il 51.7% di share pari a una media di 13.029.000 spettatori nel segmento Sanremo Start, il 63.6% pari a 15.713.000 nella prima parte e una media di 7.992.000 pari al 68.7% nella seconda, per una media di 12.218.000 spettatori pari al 65.0% in netta crescita per audience rispetto alla prima serata del 2024. L'anno scorso la kermesse aveva ottenuto 51.1% pari 12.967.000 nel segmento Sanremo Start, il 64.3% pari a 15.075.000 nella prima parte e il 66.9% pari a 6.527.000 nella seconda, per una media di 10.561.000 pari al 65.1% di share.

Su Canale5, il film Benvenuti al Sud con Claudio Bisio ha attirato una media di 1.242.000 persone pari al 5.3% di share. Su Rai2, il film Amore e morte a Venezia ha intrattenuto una media di 388.000 spettatori pari all'1.5% di share. Su Rai3 il film Nowhere Special: Una storia d'amore ha richiamato una media di 315.000 teste pari all'1.2% di share. Su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha conquistato l'1.2% pari a 344.000 spettatori. Su Italia1 Le Iene Top ha totalizzato una media di 614.000 individui all'ascolto con il 3.2% di share. Su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris ha attirato una media di 967.000 spettatori pari al 4.3% di share (Presentazione: 911.000 - 3.4%; diMartedì Più: 287.000 - 2.8%). Su Tv8 il film Venom con Tom Hardy ha segnato lo 0.8% con una media di 194.000 individui all'ascolto mentre sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha divertito 116.000 spettatori pari allo 0.6% di share.

In access prime time, su Rai1, il game show PrimaFestival 2025 con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e MariaSole Pollio ha totalizzato il 40.5% pari a 9.234.000 spettatori, mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 7.9% con 2.068.000. Su Rai3, Un posto al sole ha calamitato una media di 1.302.000 irriducibili pari al 5.0% di share. Per l'approfondimento: Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 4.1% con 989.000 spettatori; Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4 ha raggiunto il 3.6% con 851.000 nella prima parte e il 2.3% pari a 606.000 nella seconda; Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 sigla l'1.0% pari a una media di 275.000 spettatori. Su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber sigla il 4.9% pari a 1.245.000 spettatori.