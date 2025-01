Ascolti tv, La vita è bella batte Blackout 2. Boom De Martino su Rai2

Marco Zonetti 29 gennaio 2025 a

a

a

Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 28 gennaio 2025 vedono in prime time su Rai1 il terzo appuntamento con Blackout 2 - Le verità nascoste, con Alessandro Preziosi, Rike Schmid e Marco Rossetti, conquistare il 14.7% di share pari a una media di 2.582.000 spettatori; per la precisione il 14.5% di share pari a una media di 2.863.000 spettatori nel primo episodio, e il 15.0% con 2.317.000 nel secondo, in calo rispetto a sette giorni fa.

Su Canale5, il film La vita è bella diretto e interpretato da Roberto Benigni ha attirato una media di 2.645.000 persone pari al 15.2% di share.

Su Rai2, il ritorno di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino ha intrattenuto una media boom di 2.263.000 spettatori pari al 14.2% di share, record assoluto di sempre per la trasmissione e uno dei risultati migliori per la Seconda Rete Rai negli ultimi anni.

Su Rai3 il film Zack - Cane eroe con August Maturo e Ken Duken ha richiamato una media di 693.000 teste pari al 3.5% di share .

Su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha conquistato il 4.5% pari a 656.000 spettatori.

Su Italia1 il film Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni ha totalizzato una media di 1.188.000 individui all'ascolto con l'8.3%.

Su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris ha attirato una media di 1.556.000 spettatori pari al 9.2% di share (diMartedì Più: 541.000 - 8.3%).

Su Tv8 il film Un Natale da favola con Briana Evigan e Paul Campbell ha segnato l'1.7% con una media di 326.000 individui all'ascolto mentre sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha divertito 366.000 spettatori pari all'1.9% di share.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 29.8% della platea con 6.469.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 13.7% con 2.973.000 preceduto da Striscia tra poco che sigla il 12.5% con 2.588.000. Su Rai3, Un posto al sole ha calamitato una media di 1.652.000 irriducibili pari al 7.5% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato il 24.9% pari a 5.078.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.8% con 1.218.000; Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4, ha raggiunto il 5.8% con 1.204.000 nella prima parte e il 4.6% pari a 1.013.000 nella seconda.

Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 sigla il 3.1% pari a una media di 678.000 spettatori. Su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber svetta al 9.4% pari a 2.048.000 spettatori.