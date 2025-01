Ascolti tv, Juventus-Milan stravince ma Cenerentola "strega". Bene Setta con le sue "donne al bivio"

Marco Zonetti 04 gennaio 2025 a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 3 gennaio 2025 vedono in prima serata su Canale5 il match Juventus – Milan, seconda semifinale di Supercoppa Italiana, conquistare una media di 6.641.000 telespettatori, pari a uno share del 31.4%, prevalendo nettamente in prime time. Su Rai1 il film Cenerentola di Kenneth Branagh, con Cate Blanchett, ha registrato una media di 4.033.000 telespettatori pari al 21.8%, cavandosela piuttosto bene per non essere una prima visione. Su Rai2 Storie di donne al bivio con Monica Setta è salita sul podio dei più visti con una media di 965.000 telespettatori e sfiorando il 7% di share.

Su Rai3 il film Tremila anni di attesa con Tilda Swinton e Idris Elba è stato visto da una media di 873.000 telespettatori con il share 4.6% di share. Su Rete4 il film Beast, sempre con Idris Elba, ha registrato un netto di 686.000, pari al 3.8%. Su Italia1 il film Un’impresa da Dio con Steve Carell ha raccolto una media di 1.200.000 telespettatori pari al 6.5%. Su La7 la replica di In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti con Alessandro Barbero ha informato 871.000 telespettatori pari al 4.5%. Su Tv8 il film Un Natale sui pattini ha divertito 543.000 teste con il 2.9% di share. E sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha segnato 481.000 telespettatori con il 2.5%.

In access prime time su Rai1 Stefano De Martino con Affari Tuoi ha calamitato 5.370.000 spettatori pari al 24.5%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.014.000 persone con il 5.2% di share, e a seguire Via dei Matti n.0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni ha siglato una media di 854.000 affezionati pari al 4.1%. Un posto al sole ha invece tenuto con il fiato sospeso 1.573.000 irriducibili con il 7.1% di share. Per l'approfondimento, su Rai3, Il cavallo e la torre con Marco Damilano ha conquistato una media di 1.133.000 spettatori pari al 5.3%; su Rai3 4 di sera con Roberto Poletti e Francesca Barra ha ottenuto una media complessiva di 716.000 telespettatori pari al 3.3%; su La7 In onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha segnato 1.203.000 spettatori con il 5.5%.