Ascolti tv, Affari tuoi è ancora il programma più visto della giornata: De Martino senza rivali

Marco Zonetti 31 dicembre 2024

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, 30 dicembre 2024, ultimo lunedì dell'anno, vedono in prima serata il film Questi fantasmi! di Alessandro Gassmann, con Anna Foglietta e Massimiliano Gallo, conquistare il 17.9% di share pari a una media di 2.998.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale 5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.215.000 telespettatori pari a uno share del 18.5%, in crescita rispetto a sette giorni fa (Grande Fratello Night: 23.2% - 867.000) Su Rai 2, Raiduo con Ale e Franz ha ottenuto 941.000 telespettatori con uno share del 5.7%, preceduto da una presentazione al 3.3% con 636.000 teste (Raiduo behind the scenes: 5.1% - 584.000). Su Rai3 il documentario La valanga azzurra di Giovanni Veronesi ha siglato il 3.9% pari a 698.000 spettatori.

Il Circo di Montecarlo supera Vasco Rossi. De Martino vola altissimo

Su Rete4 il film in prima visione tratto dal romanzo di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo (2022) di e con Kenneth Branagh, con Gal Gadot, Annette Bening e Armie Hammer, ha invece segnato il 4.9% con una media di 768.000 individui all'ascolto. Su Italia1 la serie Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan con Christian Bale, Gary Oldman, Heath Ledger e Maggie Gyllenhaal ha siglato un netto di 1.048.000 telespettatori con uno share del 7.0%. Su La7 Corrado Augias ha condotto La torre di Babele, con la replica della puntata dedicata a Enrico Berlinguer, ottenendo una media di 741.000 telespettatori, pari a uno share del 4.1%. Su Tv8 Beata te con Serena Rossi e Paola Tiziana Cruciani ha divertito 346.000 telespettatori con uno share del 2.1%. Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella è stato seguito da 433.000 telespettatori, con uno share del 2.5%.

De Martino sempre più in alto: nuovo record. Whitney Houston batte la serie turca

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 5.701.000 spettatori (28.5%). Su Canale5 Striscia la notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti raccoglie 2.911.000 spettatori pari al 14.6%. Su Rai3, Un Posto al sole ha richiamato 1.393.000 irriducibili pari al 6.9% di share. Per l'approfondimento, su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.011.000 spettatori (5.2%); su Rete4 4 di sera con Roberto Poletti e Francesca Barra ottiene 829.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 719.000 spettatori e il 3.6% nella seconda. Su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese sigla una media di 1.308.000 spettatori.