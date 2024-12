Ascolti tv 2024: Mediaset col vento in poppa, Rai vola con Carlucci-De Martino

Marco Zonetti 28 dicembre 2024 a

Si è appena conclusa la 19ma edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Con la vittoria di Bianca Guaccero, il talent ha chiuso una delle sue stagioni più fortunate con uno share del 34.1% che non si vedeva dal 2005. Ma quali sono stati gli altri successi televisivi del 2024? Maria De Filippi, ancora una volta, è stata la regina dell'Auditel. Uomini e donne nei giorni feriali, Amici la domenica pomeriggio e in prime time nelle edizioni serali, Temptation Island, Tú Sí Que Vales e C'è posta per te sono stati tutti campioni di ascolti anche quest'anno. Sesto fra cotanto successo, per parafrasare Dante, possiamo citare anche This is me, programma in tre serate che celebrava le star di Amici, condotto da Silvia Toffanin. La quale può festeggiare gli ottimi ascolti del suo Verissimo, leader di fascia nel weekend al pomeriggio.

Programma storico che non mostra segni di cedimento è anche Tale e Quale Show condotto su Rai1 da Carlo Conti, andato particolarmente bene nell'edizione 2024, la decima. Può fare salti di gioia anche Stefano De Martino, chiamato a raccogliere l'eredità non facile di Amadeus ad Affari tuoi, mantenendo non solo gli ascolti del suo predecessore, ma talvolta superandoli. Striscia la notizia su Canale5 è sempre gallina dalle uova d'oro per gli sponsor.

Migrato sul Nove, malgrado il risultato non eclatante di Chissà chi è, Amadeus può consolarsi con il buon risultato della Corrida. Sempre sul Nove, Fabio Fazio ha confermato il successo di Che tempo che fa e, assieme a lui, sullo stesso canale, Maurizio Crozza – spalleggiato da Andrea Zalone – con il cult Fratelli di Crozza.

Altro cult, questa volta su Rai2, è Belve di Francesca Fagnani, la cui edizione più recente stata la più vista di sempre. Nei feriali, la seconda rete Rai sente la mancanza di Fiorello e del suo Viva Rai2!, conclusosi nel maggio 2024 con ascolti esorbitanti per il mattino. La rete cadetta Rai ha visto però confermati gli ottimi risultati de I fatti vostri di Michele Guardì con Tiberio Timperi e Anna Falchi. Ottimi Ore14 con Milo Infante e di Bellamà con Pierluigi Diaco, che hanno rivitalizzato la fascia pomeridiana. E bene Storie di donne al bivio con Monica Setta, leader del sabato pomeriggio.

La domenica mattina, spiccano su Rai1 Uno mattina in famiglia, sempre di Guardì con Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta, e Check Up con Luana Ravegnini. Su Canale5 è stato un anno fortunatissimo per Gerry Scotti affiancato da Samira Lui alla Ruota della fortuna. Leader dei pomeriggi feriali, è Alberto Matano con La vita in diretta su Rai1, e va alla grande anche Geo di Sveva Sagramola su Rai3. In seconda serata, boom per Nunzia De Girolamo con Ciao maschio su Rai1.

E l'approfondimento? Bene Tg1, Tg5, Tg4 e TgLa7; ottimi risultati per Porta a porta, Report, Presa diretta, Otto e mezzo, Una giornata particolare, L'aria che tira, Dritto e rovescio, Quarta repubblica, 4 di sera weekend con la coppia Barra-Poletti, Le Iene e i suoi spin off Inside e La Cura. Sempre super Federica Sciarelli con Chi l'ha visto?, e bene Quarto Grado su Rete4. Last but not least, Mediaset brinda quale primo editore italiano in tv sul pubblico attivo (15-54 anni) e su tutto il pubblico attivo nelle 24 ore per l'intero anno, eventi compresi.