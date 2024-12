Ascolti tv, l'apertura della Porta Santa tiene tutti incollati. Ennesimo boom di Una poltrona per due

Marco Zonetti 25 dicembre 2024 a

Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 24 dicembre 2024 vedono in prime time su Rai1 Le note di Natale con Eleonora Daniele e Padre Enzo Fortunato - fra gli ospiti Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Giovanni Allevi, Cesare Bocci - conquistare l'11.7% di share pari a una media di 1.711.000 spettatori. Preceduto da A sua immagine - Speciale - con Lorena Bianchetti, il Presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, e Gino Cecchettin - che ha totalizzato il 17.6% di share pari a 2.749.000 teste.

Su Canale5, Il Volo - Natale ad Agrigento con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - divertire una media di 3.070.000 appassionati pari al 22.7% di share, stravincendo la serata.

Su Italia1 il classico appuntamento della Vigilia di Natale con il film Una poltrona per due di John Landis, con Dan Aykroyd e Eddie Murphy. In onda da 27 anni consecutivi la sera del 24 dicembre, il film con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis ha totalizzato ieri la percentuale boom del 17.2% di share pari a una media di 2.408.000 spettatori (e in crescita rispetto all'anno scorso, quando radunò 2.092.000 affezionati con il 15.4%. Nel 2022 erano stati 1.948.000 all'ascolto con il 14.2%).

Su Rai2, il film Un Natale molto scozzese, con Lacey Chabert e Scott Wolf, ha intrattenuto una media di 749.000 spettatori pari al 5.0% di share.

Su Rai3 il film di animazione Luca, diretto da Enrico Casarosa, ha radunato 875.000 teste pari al 5.8% di share .

Su Rete4, Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller, con Paolo Villaggio e tratto dal libro del maestro Marcello D'Orta, ha conquistato il 4.2% pari a 592.000 spettatori.

Su La7, Un Marito per Cinzia con Cary Grant e Sophia Loren ha attirato una media di 365.000 spettatori pari al 2.5% di share.

Su Tv8 il film Un principe sotto l'albero con Megan Park ha segnato l'1.6% con una media di 234.000 individui all'ascolto. Sul Nove lo speciale Maurizio Battista - Risate sotto l'albero ha intrattenuto 405.000 spettatori pari al 2.8% di share.

In access prime time, su Canale5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha divertito 3.424.000 spettatori pari al 21.4%. Su Rai3 Via dei Matti N.0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni è stato visto da 901.000 spettatori (5.6%) mentre Un Posto al Sole ha calamitato 962.000 spettatori (6.0%). Su Rete4 4 di Sera con Roberto Poletti e Francesca Barra ha raggiunto 565.000 spettatori e il 3.5% nella prima parte e 539.000 spettatori pari al 3.4% nella seconda.

Nel preserale, su Rai1, la Santa Messa celebrata da Papa Francesco con l'apertura della Porta Santa per il Giubileo 2025 ha conquistato 3.928.000 spettatori pari al 25.1% di share.